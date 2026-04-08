L'Irak se félicite du "cessez-le-feu Etats-Unis/Iran" et appelle à un dialogue "sérieux"

Le ministère des Affaires étrangères d'Irak a salué l'annonce d'un "cessez-le-feu entre les Etats-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran" dans un communiqué, juste après que celui-ci a été annoncé par le Pakistan médiateur tôt mercredi.
L'Irak "appelle également à tirer parti de cette avancée positive en lançant des voies de dialogue sérieuses et durables qui s'attaquent aux causes profondes des différends et renforcent la confiance mutuelle", a ajouté le ministère de ce pays où sept civils ont été tués mardi dans le cadre du conflit au Moyen-Orient qui causé en Irak plus de 100 morts depuis fin février.
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