Iran: Trump dit que les discussions sont "très avancées" en vue d'un accord de "paix à long terme"

Donald Trump a affirmé mardi que les discussions étaient "très avancées" sur la conclusion d'un accord en vue d'une "paix à long terme" avec l'Iran, qui a soumis à Washington un plan en dix points pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.



"Nous avons déjà atteint et dépassé tous nos objectifs militaires, et nous sommes très avancés dans l'élaboration d'un accord concernant une PAIX à long terme avec l'Iran, ainsi que la PAIX au Moyen-Orient", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.



"Nous avons reçu une proposition en 10 points de la part de l'Iran et pensons qu'elle constitue une base viable pour négocier", a-t-il ajouté, quelques heures avant la fin de son ultimatum donné à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz.