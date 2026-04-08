Le Premier ministre pakistanais affirme que le cessez-le-feu s'applique "partout" y compris au Liban

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a affirmé mercredi que les Etats-Unis, l'Iran et leurs alliés avaient accepté un cessez-le-feu "partout", y compris au Liban, à la suite d'une médiation pakistanaise visant à mettre fin à plus de cinq semaines de guerre au Moyen-Orient.



"J'ai le plaisir d'annoncer que la République islamique d'Iran et les Etats-Unis, ainsi que leurs alliés, ont accepté un cessez-le-feu immédiat partout, y compris au Liban et ailleurs, AVEC EFFET IMMEDIAT", a écrit M. Sharif sur X en employant des majuscules à la fin de son message.



La capitale pakistanaise, Islamabad, accueillera vendredi des délégations des deux pays pour des négociations visant à parvenir à un "accord définitif", a-t-il ajouté.



"Nous espérons sincèrement que les +pourparlers d’Islamabad+ aboutiront à une paix durable et souhaitons pouvoir vous faire part d'autres bonnes nouvelles dans les jours à venir", a-t-il déclaré.



Téhéran et Washington ont tous deux annoncé mardi soir s'être accordés sur un cessez-le-feu de deux semaines, à peine une heure avant l’expiration de l'ultimatum fixé par le président Donald Trump, qui menaçait de détruire l'Iran.



Le Pakistan s’est imposé ces dernières semaines comme médiateur entre Téhéran et Washington, cherchant à empêcher une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient.



La guerre a éclaté lorsque Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran le 28 février, déclenchant des frappes de représailles de Téhéran contre les pays du Golfe et Israël.



Le Liban a également été entraîné dans le conflit après que le Hezbollah, groupe soutenu par l'Iran, a lancé des attaques contre Israël, qui a depuis mené des frappes et lancé une invasion du sud du pays.