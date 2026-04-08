Pétrole: Trump repousse son ultimatum contre l'Iran, le baril de WTI repasse sous les 100 dollars

Le prix du West Texas Intermediate (WTI), référence américaine du pétrole brut, est repassé sous la barre des 100 dollars mercredi après que Donald Trump a déclaré qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran.



Avant l'ouverture des marchés asiatiques, vers 23H00 GMT, son cours décrochait de 12,68% à 98,63 dollars.



"J'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant deux semaines", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social un peu plus d'une heure avant l'expiration de son ultimatum, à l'issue de discussions avec des médiateurs pakistanais.



Il s'est dit prêt à un cessez-le-feu si l'Iran rouvre complètement le détroit d'Ormuz.



Environ un cinquième du brut mondial transite habituellement par ce passage stratégique, mais Téhéran orchestre sa quasi-paralysie pour faire pression sur les Etats-Unis, avec un trafic maritime réduit d'environ 90% à 95% par rapport à avant la guerre.



Donald Trump a aussi affirmé que les discussions étaient "très avancées" sur la conclusion d'un accord en vue d'une "paix à long terme" avec l'Iran, qui a soumis à Washington un plan en dix points pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.



"Nous avons déjà atteint et dépassé tous nos objectifs militaires, et nous sommes très avancés dans l'élaboration d'un accord concernant une PAIX à long terme avec l'Iran, ainsi que la PAIX au Moyen-Orient", a écrit le président.



Avant cette annonce, le cours du WTI avait flambé d'environ 70% depuis le début de la guerre.