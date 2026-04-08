Le plan iranien prévoit que Washington accepte l'enrichissement d'uranium et la levée de toutes les sanctions (médias iraniens)

Le plan iranien en dix points soumis aux Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient prévoit que Washington accepte la poursuite du programme de Téhéran sur l'enrichissement d'uranium et la levée de toutes les sanctions, selon les médias iraniens.



Le plan, publié par le Conseil suprême de la sécurité nationale, inclut "le principe de non-agression, la poursuite du contrôle iranien du détroit d'Ormuz, l'acceptation de l'enrichissement, la levée de toutes les sanctions primaires, la levée de toutes les sanctions secondaires", ont indiqué la télévision d'Etat iranienne et l'agence Mehr.



L'Iran réclame aussi l'arrêt des résolutions contre la République islamique votées par le Conseil de sécurité de l'ONU et par le conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), le versement à l'Iran de compensations, le retrait des forces militaires américaines de la région et la cessation des combats sur tous les fronts dont celui du sud du Liban où le Hezbollah, allié de Téhéran, combat Israël.



Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a affirmé mercredi que les Etats-Unis, l'Iran et leurs alliés avaient accepté un cessez-le-feu "partout", y compris au Liban, à la suite d'une médiation pakistanaise visant à mettre fin à plus de cinq semaines de guerre.