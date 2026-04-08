L'Iran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz si les attaques israélo-américaines cessent

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé que l'Iran acceptait de rouvrir le détroit d'Ormuz dans le cadre d'une trêve de deux semaines conditionnée par l'arrêt des frappes israélo-américaines.
"Si les attaques contre l'Iran cessent, nos puissantes forces armées cesseront leurs opérations défensives," a déclaré M. Araghchi sur son compte X.
"Pendant une période de deux semaines, un passage sécurisé du détroit d'Ormuz sera possible en coordination avec les forces armées iraniennes et compte tenu des limitations techniques", a-t-il ajouté, quelques instants après que les Etats-Unis et l'Iran ont accepté de négocier pendant deux semaines une issue pacifique à la guerre au Moyen-Orient.
"Si les attaques contre l'Iran cessent, nos puissantes forces armées cesseront leurs opérations défensives," a déclaré M. Araghchi sur son compte X.
"Pendant une période de deux semaines, un passage sécurisé du détroit d'Ormuz sera possible en coordination avec les forces armées iraniennes et compte tenu des limitations techniques", a-t-il ajouté, quelques instants après que les Etats-Unis et l'Iran ont accepté de négocier pendant deux semaines une issue pacifique à la guerre au Moyen-Orient.
Autres articles
-
Cyber-escroquerie : “HICASH”, l’appli qui prêtait 6 500 FCFA… pour en réclamer 10 000 — un réseau à 3 milliards démantelé par la DSC
-
Trump annonce un cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran après une médiation pakistanaise
-
Nioro du Rip : Rappel à Dieu du Khalife général de Darou Salam, Serigne Bachir Ndao
-
Gestion du FADP : Habibou Dia défend la légalité de la répartition et rejette les accusations du CDEPS
-
Israël accepte le cessez-le-feu avec l'Iran (Maison Blanche)