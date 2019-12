Équité sociale et territoriale : Le ministère du développement communautaire veut impliquer les populations

Créé il y’a seulement 8 mois, le ministère du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale a pour mission de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques d’inclusion, de cohésion sociale et d’aménagement équilibré du territoire viable.



Ce matin, le ministre en charge de cette question qui est venu à la foire de Dakar, a décliné son intention à travers cet axe 2 du plan Sénégal émergent, en se focalisant sur le développement du capital humain, l’inclusion sociale et le développement durable. Il faudra donc une coordination étroite entre les différents programmes d’équité territoriale tels le PUDA, le PUMA, Promovilles et aussi de l’équité sociale à l’image des programme comme la couverture maladie universelle et le programme national de bourse de sécurité familiale.



Cependant, le ministre Mansour Faye prône une orientation plus affirmée de l’approche du développement communautaire et de leurs interventions. Cette année, il est pour ce nouveau ministère, de se conformer à ce thème qui vise à cette réflexion sur le développement communautaire et des mécanismes pour mieux intervenir sur les disparités et inégalités sociales et territoriales...