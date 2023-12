Equipe nationale : Aliou Cissé assure qu’il n’hésitera pas à faire appel aux réservistes en cas de forfait…

D’ici le premier match officiel du Sénégal à la CAN 2024 (le 15 janvier contre la Gambie) le coach des Lions, Aliou Cissé, a encore la latitude d’aller puiser dans sa réserve de joueurs, en cas de blessure d’un de ses 27 hommes convoqués. « On a donné une pré-liste de 55 joueurs. On a jusqu'au premier match pour changer. Donc, on a une marge » a-t-il fait savoir après avoir dévoilé sa liste de joueurs ce vendredi. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les réservistes ont encore une petite chance de recevoir un coup de fil inespéré, en cas de forfait d’un des Lions d’Aliou Cissé...