Environnement et tourisme : La Sapco et CGO (entreprise minière) vont construire une Oasis à Lompoul

Ainsi, ce site touristique, qui se situe à 10 kilomètres au sud de Lompoul, sera livré au courant du 2e semestre de 2023. Ainsi, ce site touristique, qui se situe à 10 kilomètres au sud de Lompoul, sera livré au courant du 2e semestre de 2023.

La Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (Sapco) et Grande Côte Opération (CGO),une entreprise d’exploitation minière, ont signé ce 16 février une convention qui va permettre au site touristique de Lompoul de bénéficier de la construction d’un projet dénommé « Oasis du Désert ». Ainsi, après l’exploitation du zircon des dunes de sable de Diogo et de Lompoul, qui sans doute cause des dégâts environnementaux énormes, CGO se lance dans la réhabilitation du site touristique de Lompoul.Ce projet « d’Oasis du désert » qui sera réalisé sur plus de 170 hectares avec un coût de construction de plus d’un milliard Fcfa, va abriter une oasis associée à une palmeraie sur 2000 m², des sites touristiques, des espaces de loisirs en bord de mer, ainsi que des tentes de couchage. Ce projet va permettre, à terme, au site touristique de Lompoul et aux habitants de cette localité, de relancer et de maintenir leurs activités touristiques qui étaient menacées par l’exploitation minière.