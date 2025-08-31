Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique

Le Forum interrnational sur le climat et le développement durable, tenu à Moscou, a servi d’occasion à Serigne Abdou Mbacké Ndao, président du Laboratoire de l’Intelligence Mouride (LIM), pour livrer un discours puissant et structurant, appelant à une refondation éthique et stratégique de la gouvernance environnementale mondiale.



Dès l’ouverture de son intervention, Ndao a souligné la nécessité d’aborder les défis climatiques avec responsabilité morale envers les générations futures, tout en reconnaissant que l’humilité collective est indispensable: aucun État, aucune région ne peut prétendre résoudre seul les crises écologiques planétaires. « L’être humain, bien qu’acteur de la dégradation environnementale, reste un élément incontournable de la nature », a-t-il rappelé. Au cœur de son plaidoyer, Ndao a présenté le concept d’ Éco-Philosophie Multipolaire, une approche qui articule: une pensée écologique active, une volonté politique de transformation, des solutions durables, inclusives et territorialisées.



Cette philosophie vise à réconcilier l’homme et la nature, à affirmer la souveraineté écologique des nations, et à promouvoir une justice environnementale globale. Avec près de 3,5 milliards d’habitants et 32% du PIB mondial, les BRICS élargis sont appelés à jouer un rôle central dans la transition écologique. Ndao les exhorte à devenir des leaders proactifs et non de simples bénéficiaires du développement durable.



Il a notamment mis en lumière les ressources naturelles stratégiques des BRICS — Amazonie, forêts boréales, fleuves asiatiques — et leur responsabilité dans l’accompagnement des régions vulnérables, comme l’Afrique subsaharienne, où le Bassin du Congo constitue le deuxième puits de carbone mondial.



Malgré une faible contribution aux émissions mondiales de CO₂, l’Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique. Ndao appelle à une revalorisation du capital humain africain, des savoirs endogènes et des ressources naturelles, en intégrant le continent dans les marchés écologiques mondiaux et la finance carbone. Le LIM propose la mise en place d’une fiscalité verte pour contraindre les industries polluantes à financer la transition, soutenir les États vulnérables, alimenter une Banque Verte des BRICS, dédiée au financement de projets verts: reforestation, énergies renouvelables, infrastructures durables.



L’ancien maire de Mbacké insiste sur la nécessité de créer des agences de géo-information capables de cartographier les puits de carbone, de ertifier les crédits carbone et de V aloriser les efforts environnementaux sur les marchés internationaux. Ces outils technologiques sont essentiels pour asseoir une souveraineté scientifique et économique dans la gestion du capital naturel.



En s’appuyant sur les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, Ndao propose une écologie spirituelle fondée sur lerespect du vivant, la sobriété dans l’usage des ressources et le travail comme acte sacré. Le LIM, à travers cette doctrine, ambitionne de bâtir une économie verte inclusive, arrimée à l’intelligence collective territoriale.



En clôture, Abdou Mbacké Ndao a lancé un appel vibrant à une gouvernance climatique multipolaire, fondée sur la justice, la souveraineté et la coopération : « Construisons ensemble une gouvernance climatique juste, souveraine et partagée. Bâtissons une humanité réconciliée, un monde humain, social, vert et durable ».