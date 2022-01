Entretien / Aminata Touré sans détours : « Mon avis sur le retour du poste de PM, mes regrets en 2021 et ma plus grande ambition… »

Dans ce numéro spécial de l’Entretien, Dakaractu vous relate les sentiments de l’ancien Premier ministre Aminata Touré sur l’actualité politique, économique et sociale.

En accueillant au seuil de ce nouvel an 2022, l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental s’est largement entretenue avec Dakaractu, d’abord sur la mise en service du Train express régional qu’elle qualifie d’utile et d’opportun car, venant au moment où les populations éprouvent de grandes difficultés au niveau de la mobilité.



Un bilan mitigé dégagé par l’ancienne ministre qui se plaira de passer en revue la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les émeutes du mois de mars et la question des locales du 23 janvier prochain.



Connue pour son franc-parler, Aminata Touré donnera également son avis sur la justice sénégalaise, ses ambitions et le retour imminent du poste de Premier ministre.



Entretien…