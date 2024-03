Elon Musk porte plainte contre le créateur de ChatGPT

Elon Musk cofondateur et président-directeur général de la société astronautique SpaceX et directeur général de la société automobile Tesla, entame une procédure contre une entreprise qu'il a lui-même fondée. Il a déposé une plainte ce jeudi 29 février 2024, contre OpenAl (le créateur de ChatGPT) et ses cofondateurs Sam Altman et Greg Brockman. Il leur reproche d'avoir abandonné la mission originelle de l'organisation.