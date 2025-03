Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 : Le Sénégal tenu en échec par le Soudan à Benghazi

Ce 22 mars 2025, à Benghazi, le Sénégal a été tenu en échec par le Soudan (0-0), lors de la 5ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce match nul sans but complique la situation des Lions de la Téranga, qui devront impérativement s'imposer lors de leur prochaine rencontre face au Togo pour assurer leur qualification.



Malgré une possession de balle supérieure et plusieurs occasions franches, notamment de Sadio Mané et Ismaïla Sarr, les Lions de la Téranga n'ont pas réussi à concrétiser leurs chances. La défense soudanaise, bien organisée, a su contenir les assauts répétés des attaquants sénégalais. De son côté, le Soudan a tenté de profiter de quelques contres, sans toutefois inquiéter sérieusement le gardien sénégalais.



Désormais 3ᵉ de la poule derrière la RD Congo, ce résultat place le Sénégal dans une position délicate avant d'affronter le Togo le 25 mars prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Éperviers togolais, adversaires toujours coriaces, avaient eux aussi tenu en échec le Sénégal lors de précédentes rencontres.



Pour cette rencontre décisive, le sélectionneur sénégalais devra remobiliser ses troupes et trouver les solutions offensives qui ont fait défaut face au Soudan. Le rendez-vous est donc pris pour le 25 mars à Diamniadio, où le Sénégal devra impérativement l'emporter face au Togo pour tenter de valider son ticket pour le Mondial 2026.