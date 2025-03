Éliminatoires Mondial 2026 : Malgré les absences de joueurs clés, Pape Thiaw est confiant pour le match contre le Soudan

Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 13 mars 2025, Pape Thiaw, sélectionneur national du Sénégal, a dévoilé une liste de 26 joueurs pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour sa première rencontre sur le banc des Lions en tant qu’entraîneur principal, Thiaw a évoqué l’équipe du Soudan, qu’il affrontera en déplacement le 22 mars prochain. « C’est une équipe solide, avec des automatismes bien rodés, car beaucoup de joueurs évoluent ensemble dans un même club. Mais nous, nous sommes le Sénégal, et nous allons bien nous préparer pour prendre la première place du groupe », a-t-il déclaré.



Cependant, cette liste est marquée par l’absence de joueurs clés tels qu’Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et Habib Diarra. Interrogé sur ces absences, Pape Thiaw a répondu avec pragmatisme : « Ce sont des joueurs très importants, mais aujourd’hui, ils ne sont pas là. Nous leur souhaitons un bon rétablissement. En tant que sélectionneur, je gère une équipe, et je vais m’appuyer sur ceux qui seront avec moi. »



Malgré ces absences, le sélectionneur reste confiant dans la capacité de son groupe à relever le défi. Les Lions, actuellement deuxièmes de leur groupe, visent une victoire face au Soudan et au Togo pour consolider leur position et se rapprocher de la qualification pour la Coupe du Monde 2026.