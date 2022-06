Éliminatoires CAN Beach Soccer 2022 : Le Sénégal jouera une double confrontation contre le Cameroun en juillet...

Les champions d'Afrique vont remette leur titre en jeu et tenter de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique de beach soccer prévue au Mozambique du 21 au 30 octobre 2022.



Les Lions qui sortent d'une grosse saison 2021-2022 avec un statut de 4ème lors du dernier mondial et un sixième titre de champions d'Afrique.



Mais avec l'absence de leur entraîneur emblématique, Ngalla Sylla parti au Maroc où il dirige la sélection nationale de beach soccer, le Sénégal repart sur de nouvelles bases.





Pour se faire, les Lions devront aller jouer au Cameroun pour le match aller avant de recevoir à domicile pour la seconde manche.



À l'occasion de ce duel prévu entre le 22 et le 24 pour l'aller et partir du 5 juillet pour les rencontres retours, Mamadou Lamine Diallo va officier pour la première fois en tant que coach principal.