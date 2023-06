Éliminatoires CAN 2024 et amical contre le Brésil : Aliou Cissè zappe Édouard Mendy... Abdou Diallo, Iso et Kouyaté de retour...

Comme annoncé, le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal Aliou Cissè à dévoilé sa liste des 26 joueurs ce vendredi matin en perspective de la 5eme journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique 2024 contre le Bénin, le 17 juin à Cotonou et du match amical prévu le 20 juin à Lisbonne au Portugal contre le Brésil.



El Tactico a fait appel à 26 joueurs avec le retour du défenseur international sénégalais, Abdou Diallo suite à une longue absence due à une blessure contractée depuis le mondial 2022. On peut également noter le retour de Cheikhou Kouyaté et Ismaëla Sarr qui étaient également blessés….



Dans ce groupe où on n'a pas noté beaucoup de changements, Fodé Ballo-Touré, l’arrière gauche de l’AC Milan revient dans la tanière de même que Dion Lopy, qui a été rappelé après sa convocation au mois de mars dernier.



La petite surprise de cette liste et sans doute l’absence du gardien de Chelsea Édouard Mendy supplée par Mory Diaw de Clermont Foot (Ligue 1 française). Les Lions débutent leur regroupement le 7 juin à Dakar…