Éliminatoires CAN 2024 en mars… : Aliou Cissé pourrait davantage ouvrir la tanière aux joueurs locaux…

Comme il l’a toujours déclaré, « je fais partie des sélectionneurs du Sénégal qui ont le plus fait appel aux locaux », El Tactico pourrait davantage aller dans ce sens en perspective de la prochaine fenêtre internationale (24 et 28 mars.) Après la belle victoire de la sélection locale au CHAN 2023, de nouvelles têtes pourraient faire leur apparition pour la double confrontation contre le Mozambique (le 24 mars à Dakar et le 28 mars à Maputo.)

Ce qui est sûr, c’est qu’Aliou Cissé n’est pas fermé à l’idée d’insuffler du sang neuf et du talent supplémentaire dans son groupe déjà solide. « Il n’y aucun problème ! Moi je l’ai dit, l’équipe nationale est ouverte à tous les footballeurs du Sénégal. Il n’y pas de distinction entre U17, U20, championnat, c’est le niveau qui compte. »

Pour s’en convaincre, le coach sénégalais s’en réfère à la dernière coupe du monde Qatar 2022, qui a dévoilé le gap encore énorme entre le niveau mondial et celui de certaines sélections africaines. D’où l’importance de travailler à davantage former très tôt une élite africaine… « Je viens de sortir de la coupe du monde et croyez-moi le niveau est vraiment élevé, c’est autre chose. Je l’ai dit et je le répète nos clubs et nos centres de formation doivent continuer à former des joueurs capables de jouer dans le haut niveau… Mon rêve aujourd’hui c’est de voir des joueurs issus de notre football local et qui ont le niveau! » Après avoir souligné la situation de certains Lions en clubs (transferts, blessures, manque de temps de jeu), El Tactico s’est voulu rassurant et serein pour les prochaines échéances…

Après le sacre en 2022, Aliou Cissé qui s’exprimait en marge du 7ème Congrès de l’AIPS-Afrique, a non seulement fait part de son envie de continuer comme sélectionneur national des Lions, mais aussi de son ambition d’aller conquérir un second titre continental en 2024. « Mon envie est intacte. Nous avons encore quatre matches pour nous qualifier même si nous avons gagné nos deux premiers matches. L’objectif c’est de se qualifier à la prochaine coupe d’Afrique et ce n’est pas encore fait… il va falloir essayer de construire un groupe homogène pour les deux matches du 24 et 28 mars prochain contre le Mozambique… »