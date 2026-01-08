Armée : le CEMGA Mbaye Cissé entame sa tournée d’adieu dans les zones militaires

Le général d’armée Mbaye Cissé, Chef d’État-major général des Armées (CEMGA), a entamé une tournée d’adieu qui le conduira successivement dans les zones militaires, les théâtres d’opérations extérieures, ainsi qu’au niveau des états-majors d’armées (Terre, Air, Mer), des directions et des services.



Ces visites d’adieu s’inscrivent dans le respect des traditions militaires. Elles offrent au CEMGA l’occasion de s’adresser une dernière fois aux troupes, mais aussi de s’enquérir de l’état d’avancement des chantiers en cours et d’inaugurer des infrastructures dont les travaux sont achevés.



Selon une note de la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA), le général d’armée Mbaye Cissé a effectué, ce mercredi 7 janvier 2026, une série de visites d’adieu au sein de la Zone militaire n°1. Cette tournée l’a conduit auprès des Grands Commandements et Services, notamment à l’État-major de l’Armée de Terre (EMAT), à l’État-major de l’Armée de l’Air (EMAIR), à l’État-major de la Marine nationale (EMMARINE), ainsi qu’à la Direction du Génie (DIRGEN).



À chaque étape, le CEMGA a été accueilli avec les honneurs par les chefs des structures visitées. Lors de ses échanges, le général Mbaye Cissé a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs ainsi qu’aux militaires tombés au service de la Nation. Il a également félicité l’ensemble du personnel des Armées pour la qualité du travail accompli sous son commandement, les exhortant à poursuivre leurs efforts sur la voie de l’excellence, précise la DIRPA.

