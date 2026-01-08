Washington se demande “de quel droit le Danemark possède le Groenland”: que disent les faits historiques?

Interrogé par CNN sur le sujet, Stephen Miller a riposté par une délégitimation de la souveraineté danoise sur ce territoire riche en ressources naturelles que Donald Trump convoite depuis son premier mandat. Quitte à ignorer complètement une histoire commune entre l’île et sa métropole qui dure depuis le Moyen-Âge.







Le Groenland, une île viking

L’histoire danoise au Groenland remonte à la fin du Xe siècle . À l’époque, un explorateur viking originaire de Norvège, Eirikr Thorvaldson, plus connu sous le nom d’“Erik le Rouge”, est contraint à l’exil. Il part d’abord vers l’Islande, où les conditions de vie sont difficiles. Il propose alors aux populations locales de se mettre en quête d’une nouvelle terre, ce que certains acceptent.

La chance leur sourit puisqu’ils tombent sur une immense île aux côtes verdoyantes à la belle saison, d’où le nom qui lui sera donné: le Groenland (“la terre verte”). Ils implantent des colonies qui profiteront d’un léger réchauffement climatique qui s’étendra approximativement du Xe au XIVe siècle connu sous le nom d’“optimum climatique médiéval”.







Le Groenland pouvait sembler être un territoire vide, mais il ne l’était pas totalement. Une population venue du nord du Canada avait déjà commencé à s’y implanter au IXe siècle. Elle disparaîtra totalement par la suite, pour des raisons encore débattues (épidémie, famine, assimilation, climat défavorable, etc.). Des Inuits s’installeront également sur place, mais n’arriveront qu’après les Vikings.



La domination danoise puis le retrait face au climat

Les Européens implantés au Groenland reconnaîtront dès le XIIIe siècle la souveraineté norvégienne et garderont un lien étroit avec leur Scandinavie originelle. En 1397, le royaume de Norvège fusionne avec ceux de Suède et du Danemark pour former l’Union de Kalmar, avec pour capitale Copenhague. Si la Suède prend son indépendance en 1523, le Danemark et la Norvège resteront unis jusqu’en 1814. Dans les faits, le Groenland passe sous domination danoise.

