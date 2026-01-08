Washington se demande “de quel droit le Danemark possède le Groenland”: que disent les faits historiques?


Washington se demande “de quel droit le Danemark possède le Groenland”: que disent les faits historiques?
La Maison-Blanche a mis en doute le droit du Danemark à posséder le Groenland, une île semi-autonome danoise que Trump voudrait annexer. Des déclarations qui font fi d’une histoire millénaire liant ce territoire à Copenhague.

“La vraie question est: de quel droit le Danemark affirme-t-il pouvoir avoir le contrôle du Groenland? Quelle est la base de leur revendication territoriale? De quel droit peuvent-ils faire du Groenland une colonie du Danemark?”.

Ces mots sont ceux du chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, Stephen Miller. Samedi dernier, quelques heures après l’attaque américaine sur le Venezuela, sa femme, Laurie, a partagé sur X une carte du Groenland arborant le drapeau américain avec pour seul commentaire: “Bientôt”.

Interrogé par CNN sur le sujet, Stephen Miller a riposté par une délégitimation de la souveraineté danoise sur ce territoire riche en ressources naturelles que Donald Trump convoite depuis son premier mandat. Quitte à ignorer complètement une histoire commune entre l’île et sa métropole qui dure depuis le Moyen-Âge.

 

Le Groenland, une île viking

L’histoire danoise au Groenland remonte à la fin du Xe siècle. À l’époque, un explorateur viking originaire de Norvège, Eirikr Thorvaldson, plus connu sous le nom d’“Erik le Rouge”, est contraint à l’exil. Il part d’abord vers l’Islande, où les conditions de vie sont difficiles. Il propose alors aux populations locales de se mettre en quête d’une nouvelle terre, ce que certains acceptent.

La chance leur sourit puisqu’ils tombent sur une immense île aux côtes verdoyantes à la belle saison, d’où le nom qui lui sera donné: le Groenland (“la terre verte”). Ils implantent des colonies qui profiteront d’un léger réchauffement climatique qui s’étendra approximativement du Xe au XIVe siècle connu sous le nom d’“optimum climatique médiéval”.

 

Le Groenland pouvait sembler être un territoire vide, mais il ne l’était pas totalement. Une population venue du nord du Canada avait déjà commencé à s’y implanter au IXe siècle. Elle disparaîtra totalement par la suite, pour des raisons encore débattues (épidémie, famine, assimilation, climat défavorable, etc.). Des Inuits s’installeront également sur place, mais n’arriveront qu’après les Vikings.

La domination danoise puis le retrait face au climat

Les Européens implantés au Groenland reconnaîtront dès le XIIIe siècle la souveraineté norvégienne et garderont un lien étroit avec leur Scandinavie originelle. En 1397, le royaume de Norvège fusionne avec ceux de Suède et du Danemark pour former l’Union de Kalmar, avec pour capitale Copenhague. Si la Suède prend son indépendance en 1523, le Danemark et la Norvège resteront unis jusqu’en 1814. Dans les faits, le Groenland passe sous domination danoise.

Pendant ce temps, l’“île verte” devient de plus en plus “blanche” avec la fin de l’optimum climatique médiéval et l’arrivée du Petit Âge glaciaire qui lui succède jusqu’à l’ère industrielle. Face au froid mordant qui s’empare de leur territoire, les Scandinaves abandonnent le Groenland au XVe siècle. Seuls les Inuits resteront sur place.
 

Le grand retour

Le Danemark n’abandonne pas pour autant sa revendication de souveraineté sur le Groenland. Au début du XVIIIe siècle, le roi Frédéric IV approuve en ce sens l’expédition d’un missionnaire, Hans Egede, qui espérait trouver des Groenlandais d’origine européenne avec qui le contact aurait été perdu. Sa quête est vaine, mais il tombe sur des Inuits qu’il commence à évangéliser. Il fonde alors ce qui deviendra la capitale du Groenland, la future Nuuk.

Cette fois-ci, les Danois resteront définitivement sur place, même après la séparation entre le Danemark et la Norvège (bien qu’Oslo contestera cet état de fait jusqu’au milieu du XXe siècle). Quant aux Inuits, certains périront du fait de maladies venues du continent, les autres reconnaissant la souveraineté danoise, qui interdit au passage le chamanisme. Encore aujourd’hui, les Inuits représentent près de 90% des 57.000 Groenlandais qui peuplent ce territoire. Presque tous sont devenus chrétiens.

 

Les États-Unis et leur volonté d’acheter le Groenland depuis 1868

En parallèle, les États-Unis, indépendants depuis 1776, étendent leur territoire. Washington achète l’Alaska auprès de l’empire russe en 1867, puis annexe en 1898 deux territoires récemment constitués en républiques: Hawaï et les Philippines. Dans la foulée, les États-Unis proposent au Danemark d’acheter également le Groenland dès 1868. L’idée n’aboutit pas, bien qu’elle soit réitérée à plusieurs reprises au début du XXe siècle.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le Danemark est occupé par les nazis. Alors qu’émerge la crainte de l’arrivée de l’Allemagne au Groenland, Washington fait débarquer des troupes américaines sur place. Après la guerre, Copenhague voudra reprendre le contrôle total de l’île mais n’arrivera pas à déloger les Américains, qui renouvellent leur volonté d’acheter le Groenland. Une offre une nouvelle fois rejetée.

Face au blocage, Copenhague et Washington signent en 1951 un accord de sécurité autorisant les États-Unis à maintenir leurs bases sur ce territoire, peu après avoir tous les deux été parmi les membres fondateurs de l’OTAN. Ce texte, toujours en vigueur, permet encore aujourd’hui aux Américains de déployer presque librement leurs forces au Groenland, tant que la souveraineté danoise est reconnue.

 

L’idée d’un achat américain sera encore reformulée, par exemple par le vice-président républicain Nelson Rockefeller, qui était attiré par les ressources minières du Groenland. Une tentation d’autant plus grande que le Groenland a changé de statut. En 1953, il ne s’agit plus d’une colonie mais d’un territoire danois à part entière, qui acquiert une semi-autonomie en 1979 alors que les sentiments indépendantistes commencent à émerger.

La fin de la guerre froide marque un recul des intérêts américains. Des troupes se retirent, et Washington ne garde que la base de Thulé. Ce n’est réellement qu’avec Donald Trump que les États-Unis ressusciteront leur volonté de s’emparer du Groenland, d’abord lors de son premier mandat, en 2019, puis de façon plus frontale dès son retour au pouvoir en 2025.
 

Autres articles
Jeudi 8 Janvier 2026
7sur7.be



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique : Éthiopie, Somalie, Tanzanie et Lesotho, les étapes de 2026

Tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique : Éthiopie, Somalie, Tanzanie et Lesotho, les étapes de 2026 - 08/01/2026

Armée : le CEMGA Mbaye Cissé entame sa tournée d’adieu dans les zones militaires

Armée : le CEMGA Mbaye Cissé entame sa tournée d’adieu dans les zones militaires - 08/01/2026

“Les États-Unis “se détournent progressivement” de certains alliés, déplore Emmanuel Macron

“Les États-Unis “se détournent progressivement” de certains alliés, déplore Emmanuel Macron - 08/01/2026

Trump ordonne le retrait de 66 organisations internationales par les Etats-Unis

Trump ordonne le retrait de 66 organisations internationales par les Etats-Unis - 08/01/2026

[ Contribution] Quand la machine interroge notre humanité : Les impasses éthiques de l'intelligence artificielle

[ Contribution] Quand la machine interroge notre humanité : Les impasses éthiques de l'intelligence artificielle - 08/01/2026

Accident mortel à Farafenni : Un agent de police sénégalais parmi les sept victimes

Accident mortel à Farafenni : Un agent de police sénégalais parmi les sept victimes - 08/01/2026

Escroquerie à Touba: Amadou Sow écope de 2 ans dont un ferme et 20 millions Fcfa d’amende

Escroquerie à Touba: Amadou Sow écope de 2 ans dont un ferme et 20 millions Fcfa d’amende - 08/01/2026

Gadaye: Une élève de 16 ans ébouillante sa camarade de classe

Gadaye: Une élève de 16 ans ébouillante sa camarade de classe - 08/01/2026

Propos contre l’Islam: L’influenceur Chico condamné à un an de prison pour blasphème

Propos contre l’Islam: L’influenceur Chico condamné à un an de prison pour blasphème - 08/01/2026

66 képas de kush dans les poches : le « maçon » Boubacar Diallo démasqué

66 képas de kush dans les poches : le « maçon » Boubacar Diallo démasqué - 08/01/2026

Thiès- destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall: un professionnel de l'urbanisme exprime sa vive préoccupation

Thiès- destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall: un professionnel de l'urbanisme exprime sa vive préoccupation - 08/01/2026

Accident à Faraféni: le bilan provisoire fait état de 15 victimes dont 7 décédées et 2 dans un état non identifiable

Accident à Faraféni: le bilan provisoire fait état de 15 victimes dont 7 décédées et 2 dans un état non identifiable - 08/01/2026

Tournée de Thierno Alassane Sall dans la région de Kédougou : Les populations de Landieni, commune de Bandafassi, crient au secours

Tournée de Thierno Alassane Sall dans la région de Kédougou : Les populations de Landieni, commune de Bandafassi, crient au secours - 08/01/2026

Affaire des loyers fantômes à Guédiawaye : Bougazelli encore blanchi malgré les soupçons

Affaire des loyers fantômes à Guédiawaye : Bougazelli encore blanchi malgré les soupçons - 08/01/2026

𝐌𝐚𝐝𝐮𝐫𝐨 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐞́ 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐄́𝐭𝐚𝐭𝐬-𝐔𝐧𝐢𝐬 : 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐥’𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐮𝐧𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞́ 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐞 (Par Babacar Sané Bâ)

𝐌𝐚𝐝𝐮𝐫𝐨 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐞́ 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐄́𝐭𝐚𝐭𝐬-𝐔𝐧𝐢𝐬 : 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐥’𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐮𝐧𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞́ 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐞 (Par Babacar Sané Bâ) - 07/01/2026

Conseil des ministres : Le président Diomaye insiste sur la « redynamisation des programmes à caractère social »

Conseil des ministres : Le président Diomaye insiste sur la « redynamisation des programmes à caractère social » - 07/01/2026

La fabrique des réformes institutionnelles et normatives d’une gouvernance de rupture ( Par Sidy Alpha NDIAYE )

La fabrique des réformes institutionnelles et normatives d’une gouvernance de rupture ( Par Sidy Alpha NDIAYE ) - 07/01/2026

Décès de l’ancien recteur Seydou Madani Sy : Le PR Diomaye Faye présente ses condoléances

Décès de l’ancien recteur Seydou Madani Sy : Le PR Diomaye Faye présente ses condoléances - 07/01/2026

Destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall / La nouvelle direction des MSAD répond à la ville de Thiès :

Destruction de l'œuvre d'art de feu Pape Ibra Tall / La nouvelle direction des MSAD répond à la ville de Thiès : "elle n'a été associée, ni de près ni de loin..." - 07/01/2026

« Référendum Rek » : un front citoyen se dresse contre toute révision constitutionnelle sans l’aval du peuple

« Référendum Rek » : un front citoyen se dresse contre toute révision constitutionnelle sans l’aval du peuple - 07/01/2026

Nécrologie : Rappel à Dieu de Seydou Madani Sy, ancien recteur et ancien ministre

Nécrologie : Rappel à Dieu de Seydou Madani Sy, ancien recteur et ancien ministre - 07/01/2026

Nécrologie : Décès du Pr Albert Bourgi

Nécrologie : Décès du Pr Albert Bourgi - 07/01/2026

Un matelas de 3 cm et un supplément à payer pour un Snickers: la vie de Maduro en prison

Un matelas de 3 cm et un supplément à payer pour un Snickers: la vie de Maduro en prison - 07/01/2026

Les États-Unis prennent le contrôle d’un pétrolier russe, Moscou dénonce l’attaque

Les États-Unis prennent le contrôle d’un pétrolier russe, Moscou dénonce l’attaque - 07/01/2026

Crise dans la santé : La coalition And Gueusseum / SATSUS démarre son 5e plan d’action par une grève de 72h

Crise dans la santé : La coalition And Gueusseum / SATSUS démarre son 5e plan d’action par une grève de 72h - 07/01/2026

Destruction de bornes à Touba : Serigne Khadim Mbacké Abdou Fatah réclame 50 millions Cfa à 4 individus

Destruction de bornes à Touba : Serigne Khadim Mbacké Abdou Fatah réclame 50 millions Cfa à 4 individus - 07/01/2026

Diffusion de fausses nouvelles : Capitaine Touré envoie deux journalistes devant la justice

Diffusion de fausses nouvelles : Capitaine Touré envoie deux journalistes devant la justice - 07/01/2026

Affaire Trafic de drogue à Mbao : Présentée comme « baronne » du kush, R. Ba finalement blanchie par la justice

Affaire Trafic de drogue à Mbao : Présentée comme « baronne » du kush, R. Ba finalement blanchie par la justice - 07/01/2026

Thiès / Destruction d'une œuvre d'art mosaïque : la toile s'enflamme entre indignation et reconnaissance

Thiès / Destruction d'une œuvre d'art mosaïque : la toile s'enflamme entre indignation et reconnaissance - 07/01/2026

Accident, attroupement et vol éclair : 1,4 million subtilisés sur la RN1, deux suspects arrêtés à Kaolack…ils profitent d’un choc routier pour dépouiller les victimes

Accident, attroupement et vol éclair : 1,4 million subtilisés sur la RN1, deux suspects arrêtés à Kaolack…ils profitent d’un choc routier pour dépouiller les victimes - 07/01/2026

RSS Syndication