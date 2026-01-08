“Les États-Unis “se détournent progressivement” de certains alliés, déplore Emmanuel Macron

Les États-Unis “se détournent progressivement” de certains alliés et “s’affranchissent des règles internationales”, a déploré jeudi Emmanuel Macron dans son discours annuel devant les ambassadeurs français, évoquant aussi “une agressivité néocoloniale” de plus en plus en vigueur dans les relations diplomatiques.



“Les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien. Nous évoluons dans un monde de grandes puissances avec une vraie tentation de se partager le monde”, a dit le président français.

“Nouveau colonialisme”

Emmanuel Macron a également dit refuser “le nouveau colonialisme” de grandes puissances tout comme le “défaitisme” ambiant face aux dernières évolutions dans le monde. “Nous, nous refusons le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme, mais nous refusons aussi la vassalisation et le défaitisme”, a-t-il ajouté devant les représentants diplomatiques.

