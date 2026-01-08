“Les États-Unis “se détournent progressivement” de certains alliés, déplore Emmanuel Macron

Les États-Unis “se détournent progressivement” de certains alliés et “s’affranchissent des règles internationales”, a déploré jeudi Emmanuel Macron dans son discours annuel devant les ambassadeurs français, évoquant aussi “une agressivité néocoloniale” de plus en plus en vigueur dans les relations diplomatiques.
“Les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien. Nous évoluons dans un monde de grandes puissances avec une vraie tentation de se partager le monde”, a dit le président français.
“Les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien. Nous évoluons dans un monde de grandes puissances avec une vraie tentation de se partager le monde”, a dit le président français.
“Nouveau colonialisme”
Emmanuel Macron a également dit refuser “le nouveau colonialisme” de grandes puissances tout comme le “défaitisme” ambiant face aux dernières évolutions dans le monde. “Nous, nous refusons le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme, mais nous refusons aussi la vassalisation et le défaitisme”, a-t-il ajouté devant les représentants diplomatiques.
“Ce que nous avons réussi à faire pour la France et en Europe est allé dans le bon sens. Plus d’autonomie stratégique, moins de dépendance à l’égard des États-Unis comme de la Chine”, a-t-il insisté.
Autres articles
-
Tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique : Éthiopie, Somalie, Tanzanie et Lesotho, les étapes de 2026
-
Armée : le CEMGA Mbaye Cissé entame sa tournée d’adieu dans les zones militaires
-
Washington se demande “de quel droit le Danemark possède le Groenland”: que disent les faits historiques?
-
Trump ordonne le retrait de 66 organisations internationales par les Etats-Unis
-
[ Contribution] Quand la machine interroge notre humanité : Les impasses éthiques de l'intelligence artificielle