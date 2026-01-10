Plainte en cascade, bras de fer judiciaire : Mame Mbaye Niang attaque les avocats de Sonko et rallume l’incendie politique

La bataille politico-judiciaire entre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko est loin d’avoir livré son dernier acte. Alors que les autorités judiciaires s’activent autour de la perspective d’une réouverture du procès pour diffamation lié au dossier Prodac, l’ancien ministre sous le régime de Macky Sall a décidé d’ouvrir un nouveau front, en visant cette fois-ci non pas son adversaire politique direct, mais ses conseils juridiques.







Selon L’Observateur, à travers deux requêtes datées du 2 janvier 2026, Mame Mbaye Niang a saisi simultanément le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal. Les plaintes visent quatre avocats du pool de défense de l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko : Mes Macodou Ndour, Massokhna Kane, Magna Brice Sylva et Abdy Nar Ndiaye. Ils sont accusés de « diffamation, faux intellectuel et violation des règles de la profession d’avocat ».







Une initiative qui confirme que le duel entre les deux hommes politiques s’est déplacé du terrain politique vers une arène judiciaire de plus en plus complexe et explosive.











Une conférence de presse au cœur de la discorde









D’après L’Observateur, l’origine de cette nouvelle procédure remonte à la conférence de presse tenue le 22 décembre 2025 par les avocats de Ousmane Sonko. À cette occasion, Me Macodou Ndour aurait déclaré que Mame Mbaye Niang aurait fait décaisser plus de deux milliards de francs CFA au profit de Green 2000, en signant un ordre de démarrage de travaux sans qu’un marché n’ait été préalablement signé.







Une affirmation que l’ancien ministre rejette catégoriquement, la qualifiant d’« archi-fausse ». Dans sa plainte adressée au Procureur général, Mame Mbaye Niang estime que ces propos portent gravement atteinte à son honneur et à sa considération, allant jusqu’à suggérer une entente frauduleuse pour la soustraction de deniers publics.







Toujours selon le quotidien du Groupe Futurs Médias, le plaignant soutient que l’ordre de démarrage qu’il reconnaît avoir signé est postérieur à la signature du marché concerné. Il met ainsi au défi ses accusateurs de produire un autre ordre de service, ce qui, selon lui, constituerait un « faux manifeste » destiné à tromper l’opinion publique.











Des accusations étendues à l’ensemble du pool de défense









Dans ses requêtes, Mame Mbaye Niang ne se limite pas à Me Macodou Ndour. L’Observateur rapporte que Me Abdy Nar Ndiaye est également mis en cause pour avoir traduit en wolof les propos incriminés, contribuant ainsi à leur large diffusion. Me Massokhna Kane est, quant à lui, accusé d’avoir évoqué l’existence d’un rapport l’incriminant pour détournement de deniers publics, un document supposément brandi par Me Magna Brice Sylva et que l’ancien ministre assimile à un faux intellectuel.







Le plaignant reproche en outre à Mes Ndour et Kane d’avoir réitéré ces accusations sur des médias à forte audience, notamment Seneweb TV et la TFM, renforçant selon lui le caractère diffamatoire et préjudiciable de leurs déclarations.







Pour étayer ses accusations, Mame Mbaye Niang affirme avoir joint à sa plainte une clé USB contenant l’ensemble des déclarations incriminées. « C’est la raison pour laquelle je me suis permis de vous saisir afin que les mesures nécessaires puissent être prises », écrit-il, selon L’Observateur, appelant à l’application des sanctions prévues par la loi.











Le Bâtonnier également saisi









Parallèlement à la procédure judiciaire, l’ancien ministre a également saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal. Dans cette requête, il dénonce des faits constitutifs, selon lui, de violations graves des règles déontologiques de la profession d’avocat, en plus des accusations de diffamation et de faux intellectuel.







Toujours d’après L’Observateur, Mame Mbaye Niang estime que ces actes portent atteinte non seulement à sa personne, mais aussi à l’image et à la crédibilité de l’Ordre des avocats du Sénégal, appelant ainsi à une réaction disciplinaire ferme.











Un feuilleton judiciaire loin de son épilogue









Cette nouvelle offensive judiciaire vient ajouter un épisode supplémentaire à un contentieux déjà lourd de symboles politiques et judiciaires. En s’attaquant directement aux avocats de Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang élargit le champ de la confrontation et place désormais la profession d’avocat au cœur d’un débat explosif mêlant politique, justice et opinion publique.

