Elections locales et départementales : Les femmes de BBY votent zéro violence dans la campagne.

Conformément à l’appel du président Sall lors de son discours du nouvel an, pour des élections calmes et sans violence dans la campagne, les femmes de la majorité présidentielle se disent préoccupées par l’apaisement de la scène politique, notamment la campagne territoriale en vue.



En effet, ces dernières ont profité de leur assemblée générale tenue ce mercredi à Dakar afin d’appeler les acteurs politiques de toute obédience confondue, à la sérénité pour des élections transparentes et zéro violence dans la campagne. « Ce que nous souhaitons, c’est que tout se passe dans le calme, dans la paix et la sérénité. Nous le savons tous, les femmes sont très fragiles et s'il y a la violence, on ne le souhaite pas, elles en seront les premières victimes », a invité Ndèye Marième Badiane, la présidente nationale des femmes de BBY.



Par ailleurs, Ndèye Marième Badiane appelle ses camarades de la mouvance présidentielle à l'unité, malgré les frustrations et contestations qui ont émaillé les investitures. " J'appelle tous les militantes et militants de la grande majorité à l'unité. Car c'est seulement dans l'unité que nous pourrons arriver au résultat escompté. C'est vrai qu'il y a eu entre temps beaucoup de polémique sur la confection des listes, mais cela rentre dans le cadre normal des choses. En politique, il y a toujours eu des contestations, mais le plus important, c'est de se retrouver autour de l'essentiel au moment opportun », a-t-elle conclu…