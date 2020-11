Élection du Joe Biden comme 46e président des Etats-Unis : Le témoignage de Barack Obama.

« Je ne pourrais pas être plus fier de féliciter notre prochain président Joe Biden et notre prochaine première dame, Jill Biden.



Je ne pourrais pas non plus être plus fier de féliciter Kamala Harris et Doug Emhoff pour les élections révolutionnaires de Kamala en tant que prochain vice-président.



Dans cette élection, dans des circonstances jamais vécues, les Américains se sont révélés en nombre jamais vu. Et une fois que chaque vote sera compté, le président élu Biden et le vice-président élu Harris auront remporté une victoire historique et décisive.



Nous avons de la chance que Joe ait ce qu'il faut pour être président et se porte déjà comme ça. Parce que lorsqu'il entrera à la Maison Blanche en janvier, il affrontera une série de défis extraordinaires qu'aucun président entrant n'a jamais eu - une pandémie déchaînée, une économie et un système de justice inégaux, une démocratie en danger et un climat en danger.



Je sais qu'il fera le travail avec l'intérêt de tous les Américains à cœur, qu'il ait ou non leur vote. J ' encourage donc chaque Américain à lui donner une chance et à lui apporter votre soutien. Les résultats des élections à tous les niveaux montrent que le pays reste profondément et amèrement divisé. Ce ne sera pas seulement Joe et Kamala, mais chacun de nous, de faire notre part - d'atteindre au-delà de notre zone de confort, d'écouter les autres, d'abaisser la température et de trouver un terrain d'entente pour avancer, tous Nous nous souvenons que nous sommes une seule nation, sous Dieu.



Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé, organisé et porté volontaire pour la campagne Biden, chaque Américain qui s'est impliqué à leur façon, et tous ceux qui ont voté pour la première fois. Vos efforts ont fait une différence. Profitez de ce moment. Alors reste fiancé. Je sais que ça peut être épuisant. Mais pour que cette démocratie dure, elle exige notre citoyenneté active et notre attention soutenue sur les problèmes - pas seulement lors d'une saison électorale, mais aussi tous les jours entre les deux.



Notre démocratie a besoin de nous tous plus que jamais. Et Michelle et moi avons hâte de soutenir notre prochain président et première dame, autant que possible ».



Barack Obama.