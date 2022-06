El Hadj Diouf encense Sadio Mané : « Je l’ai tellement fait rêver, mais moi il n'arrêtera pas de me faire rêver… »

L'ancien footballeur international, El Hadj Ouseynou Diouf, à présent membre du staff de l'équipe nationale, a fait un témoignage touchant à l'endroit de l'attaquant vedette Sadio Mané. Ce dernier, ayant toute sa jeunesse été inspiré par l'encien ballon d'or, est la fierté de son aîné, qui l’a crié au et fort.



En effet, c'est à l'occasion de la signature de convention entre la compagnie Air Sénégal SA et le joueur Sadio Mané qui est d'ailleurs désigné officiellement ambassadeur de la boîte, que El Hadj Diouf a demandé à tout le Sénégal de continuer de soutenir Sadio et toute l'équipe pour qu’il puisse ramener la coupe du monde aussi au Sénégal comme ce fut le cas avec la coupe d'Afrique.