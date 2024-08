Egypte: un Egyptien tué et des Israéliens blessés lors d'une rixe dans un hôtel

Un employé égyptien a été tué vendredi dans une rixe lors de laquelle trois autres employés et trois touristes arabes israéliens ont été blessés, dans un hôtel de la station balnéaire égyptienne de Taba, a indiqué à l'AFP une source médicale.



L'employé de l'hôtel a succombé des suites de ses blessures dans "une ambulance le transportant" de Taba à Charm-el-Cheikh, à 200 kilomètres au sud, a indiqué cette source, sous couvert d'anonymat.



Les autres employés et les trois touristes ont également été blessés, a indiqué le média Al-Qahera News.



La bagarre a éclaté lorsque les visiteurs ont "tenté d'obtenir gratuitement des services de l'hôtel", a affirmé Al-Qahera News.



Ce média, proche des services de renseignement, a ajouté que les autorités avaient ouvert une enquête.



Une source de sécurité haut placée a démenti les informations relayées par des médias israéliens qualifiant l'altercation d'"attaque à l'arme blanche".



Les Arabes d'Israël sont les descendants de la population arabe de Palestine qui s'est retrouvée en territoire israélien après la création d'Israël en 1948.



Taba, dans le sud du Sinaï, à la frontière avec Israël, est une destination prisée des Israéliens.



L'Egypte a été le premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël et joue depuis des décennies un rôle de médiateur entre responsables israéliens et palestiniens, notamment dans la guerre actuelle à Gaza.