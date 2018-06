Éducation : Une plateforme des identifiants de l'éducation nationale (IEN) pour mettre en cohérence toutes les données du ministère de l'éducation nationale.

C'est à travers une présentation et une démonstration validée par le proviseur du lycée scientifique d'excellence de Diourbel que les autorités du ministère de l'éducation nationale ont démarré la cérémonie marquant le démarrage officiel de la plateforme des identifiants de l'éducation nationale (IEN). Une véritable révolution, le système d'information et de management de l'éducation nationale ( Simen) obéit à l'une des décisions présidentielles issues des Assises de l'Éducation et de la Formation ordonnant la réorganisation du système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique, les technologies et l'entrepreneuriat entre autres. Il s'agit pour le département de l'éducation nationale, de mettre en cohérence toutes les données du ministère.



Le Simen a ainsi procédé à la refonte complète du système d'information du ministère de l'éducation nationale en vue d'une meilleure utilisation des technologies de l'information et de la communication, aussi bien dans la conception, la mise en oeuvre que dans le suivi - évaluation des politiques éducatives du gouvernement du Sénégal. « Le Simen est lancé, il appartient donc désormais aux acteurs de l'éducation de s'y adapter », déclare le ministre de l'éducation nationale qui estime aussi que « cette innovation est un pas en avant pour une meilleure gestion du système éducatif sénégalais. » Ce projet est mené de bout en bout par les ressources humaines du ministère de l'éducation nationale avec l'appui de leurs partenaires que sont l'UNICEF et l'ambassade du Japon au Sénégal.



Invitant tous les acteurs à s'inscrire massivement en vue de dépasser la barre des 90.000 inscrits d'ici le 31 juillet prochain, Serigne Mbaye Thiam affirme que « cette nouvelle plateforme constitue sans doute une dématérialisation et une déterritorialisation de la gestion du système éducatif sénégalais. »