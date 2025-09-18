Éducation-Rentrée Scolaire : Le ministère de l'éducation intégre l’intelligence artificielle dans le système éducatif

Selon le ministre Moustapha Guirassy, "cette initiative s’inscrit dans le cadre du New Deal technologique impulsé par le chef de l’État et en cohérence avec la Stratégie du Numérique pour l’Éducation 2025-2029 (SNE 25-29)".



Ainsi, pour accompagner cette dynamique, un programme national de formation continue destiné à 105 000 enseignants sera lancé dès septembre, en partenariat avec l’Université Cheikh Hamidou Kane et Force-N. "Ce dispositif comprend un module sur l’usage éducatif et responsable de l’IA, visant à renforcer les compétences professionnelles, encourager l’innovation et favoriser une meilleure maîtrise des technologies", renseigne le document.



5 000 ordinateurs pour les élèves scientifiques

Le MEN prévoit également la distribution de 5 000 ordinateurs portables aux élèves de Première et de Terminale S1 et S3. Cette dotation permettra de soutenir l’apprentissage des disciplines scientifiques, de préparer les bénéficiaires à l’utilisation des outils numériques et de développer des compétences avancées. Une étape décisive pour promouvoir les filières scientifiques et former une nouvelle génération de citoyens adaptés aux défis technologiques du XXIe siècle.



En effet, pour le ministère de l'Education Nationale, « L’IA ne remplace pas l’enseignant : elle l’accompagne, enrichit ses outils et permet de mieux différencier les parcours », a tenu à préciser le ministre Moustapha Guirassy. L’objectif est de renforcer l’équité, stimuler la créativité et améliorer l’efficacité pédagogique.



Toutefois, le ministère reconnaît les inégalités de connectivité dans certaines zones reculées. Des solutions hybrides adaptées aux réalités locales, comme l’usage de WhatsApp, seront mises en place afin de garantir une inclusion numérique équitable sur l’ensemble du territoire.



Enfin, pour sécuriser cette transition, une Charte nationale d’éthique de l’IA en éducation sera adoptée afin d’encadrer les usages et garantir que l’intelligence artificielle demeure un levier au service des valeurs républicaines et humanistes de l’école.

