Éducation : Impact du Covid-19 sur l'enseignement supérieur.

Dans la lutte contre la propagation du covid-19, l’État du Sénégal a pris certaines mesures dont la fermeture des écoles jusqu'au mois de Mai. Une décision qui a permis au système éducatif de revoir sa méthodologie d'enseignement. Aujourd'hui, les universités et autres instituts d'enseignement supérieur versent dans la formation on line. Une démarche qui n'est pas sans conséquences, car nombreux sont les apprenants qui n'ont pas accès à internet ou à l’électricité.

Alors quelles sont les solutions mises en place pour faire à la crise du coronavirus? Quel impact le covid-19 a sur l'enseignement supérieur? Quelle est l'ampleur de la perturbation de l'enseignement et de l'apprentissage?

Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Abdou Diouf, le Directeur Général du groupe ISM.