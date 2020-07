Eden Rock : L’ancien ministre qui voulait acheter un appartement à 1 million d’euros.

Remis en vente par les services domaniaux, les appartements de la résidence Eden Rock saisis sur Karim Wade et Bibo Bourgi renferme une histoire croustillante. C’est « confidentiel la lettre quotidienne » qui la raconte dans sa publication du jour. Et elle concerne un ancien ministre du Gouvernement de Macky Sall qui a présidé le département du budget.



En effet, selon la note quotidienne, lors de la première mise en vente, plusieurs personnalités avaient fait des offres officieuses et s’étaient approchées des Domaines pour être acheteur. Informé que parmi elles, il y avait un de ses ministres, le Président Macky Sall demandera à ce qu’aucun membre de son entourage, directeur général ou proches du régime ne soit sur la liste des acheteurs.



Le ministre, lit-on sur la publication, avait expliqué à l’autorité qu’il avait la possibilité de faire un prêt en vue de cette acquisition. Le Président Sall opposera son véto. Les appartements Eden Rock sont composés d’un lot de 7 appartements et l’opération devrait rapporter 4 milliards 550 millions au Trésor Public à raison de 650 millions l’unité.