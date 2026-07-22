Économie: Baye Ciss décroche un financement d'un demi-milliard au profit du Réseau des femmes de développement de Kaolack

Pour répondre aux besoins de la population de la ville, Baye CISS vient de faciliter un financement historique d'un montant de 500 millions aux femmes de Kaolack. Il s'agit en effet d'un financement d'un demi milliard pour le Réseau des Femmes de Développement de Kaolack visant à booster l'entrepreunariat des femmes vers une industrialisation tout en investissant le marché national et international.

Un tournant décisif pour l’économie féminine à Kaolack avec ce financement faciliter par l'institution de microfinance AL RAHMA, en partenariat avec SIAGROFOOD.

Ce financement vise à sortir plus de 350 groupements de femmes des activités de subsistance et d’isolement pour les arrimer à un grand réseau structuré et les conduire vers l’industrialisation de leurs activités par la transformation, stockage, labellisation et accès aux marchés. Le Réseau des Femmes de Développement de Kaolack, une organisation faîtière qui regroupe des femmes productrices, transformatrices et commerçantes issues des 46 quartiers de Kaolack. " Avec cette convention, l’objectif change de dimension. Il ne s’agit plus seulement de micro-crédits, mais de financer la chaîne complète industrialisée à forte valeur ajoutée avec la mise a disposition d'une usine et de sa logistique.

« _Aujourd’hui nous quittons les tontines et les petits stands. Avec AL RAHMA, nous allons vers les usines, vers les marchés nationaux et sous-régionaux_ », a déclaré la présidente du Réseau, Adja Fama Niang.

Ce projet va ainsi permettre " la disponibilté d’équipements modernes pour la transformation agroalimentaire : céréales, jus locaux, patte d'arachide, café, lait en poudre, les savons, vinaigre, eau de javel, etc; la mise en place de centres de collecte, de stockage et de conditionnement aux normes pour écouler en gros; l'accès aux marchés, la formation au marketing et la création d’une marque et la labellisation. Selon le Directeur d’AL RAHMA, « financer les femmes, c’est financer le développement. Ce n’est pas une aide, c’est un investissement rentable pour Kaolack dès lors que les femmes sont les véritables leviers de développement ».

L’idée : créer des pôles de femmes industrielles capables de fournir en quantité et en qualité.

« _Nous voulons des femmes qui ne vendent plus seulement au marché central, mais qui signent des contrats avec les supermarchés et les exportateurs, qui investissent les foires internationales à travès le monde », précise le DG de ALRAHMA

Pour rappel, candidat à la mairie de Kaolack pour les prochaines élections locales, Baye Ciss a, dans son livre « Plan de Redressement et de Développement de la Ville de Kaolack 2027-2031, érigé en priorité la promotion et le développement des femmes, ainsi que les jeunes...