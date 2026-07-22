Fondation Air France au Sénégal : les associations bénéficiaires témoignent d’une solidarité qui touche des milliers de vies


Après la grande collecte organisée par la Fondation Air France, la parole est cette fois aux bénéficiaires. Au Sénégal, 12 associations ont reçu au total 9 tonnes de biens destinés à soutenir leurs actions auprès des enfants, des jeunes et des personnes vulnérables. Du SamuSocial Sénégal à Village Pilote, en passant par Sunu Bibliothèque, les structures bénéficiaires témoignent de l’utilité concrète de ces dons.

 

Au SamuSocial Sénégal, Béatrice Marième Mendy explique que cette quatrième participation à la grande collecte a permis de recevoir des vêtements, des chaussures et des produits médicaux. Ces dons viennent renforcer la prise en charge des enfants rencontrés dans la rue ou accueillis dans les centres d’hébergement. Les équipes interviennent notamment dans les soins médicaux, la mise à l’abri, mais aussi dans la recherche de solutions durables, comme le retour en famille, la rescolarisation ou la formation. Face à la baisse de l’aide internationale au développement, la directrice souligne toutefois l’urgence de mobiliser davantage de financements pour continuer à venir en aide aux milliers d’enfants vulnérables pris en charge chaque année.

 

À Sunu Bibliothèque, l’opération a permis de recevoir 120 cartons, soit près d’une tonne de matériel. Selon Rokhaya Ndiaye, ces dons ont bénéficié à des enfants, des élèves, des étudiants, des personnes en situation de handicap, des femmes et plusieurs associations de la communauté. Grâce à une distribution organisée avec différents acteurs locaux, notamment les Badienou Gokh et des établissements scolaires, des centaines de personnes ont pu bénéficier de vêtements et de matériels adaptés à leurs besoins. Pour la responsable, cette action a contribué à préserver la dignité de nombreuses personnes vulnérables.

 

Du côté de Village Pilote, le soutien de la Fondation Air France s’inscrit dans la durée. Maréma Diallo évoque notamment l’appui financier ayant contribué au démarrage de la construction d’un abri pour les tout-petits, mais aussi les dons réguliers de matériel. Lors de cette collecte, l’organisation a reçu, entre autres, 400 tee-shirts et 300 shorts. Engagée depuis 1992 dans la lutte contre la vulnérabilité des enfants, Village Pilote accompagne chaque année plus de 450 enfants, avec une prise en charge comprenant l’hébergement, les soins, l’apprentissage d’un métier et l’insertion sociale.

 

Pour les bénéficiaires, l’enjeu dépasse donc la simple réception de dons. Pauline Sudre, coordonnatrice des chargés de programmes de Village Pilote, insiste sur leur impact direct sur les enfants et les jeunes accompagnés. Les vêtements et le matériel permettent notamment de répondre à des besoins essentiels et de préserver leur dignité. À travers ces témoignages, les associations bénéficiaires rappellent que derrière les 9 tonnes de biens distribuées à 12 structures, ce sont des milliers de parcours individuels qui peuvent être soutenus grâce à la solidarité de la Fondation Air France, de ses salariés et de ses partenaires.

Autres articles
Mercredi 22 Juillet 2026
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
BCEAO / Croissance de 6,7%, inflation nulle et lancement de PI-SPI: Face aux incertitudes mondiales, l’UEMOA affiche une santé insolente en 2025

BCEAO / Croissance de 6,7%, inflation nulle et lancement de PI-SPI: Face aux incertitudes mondiales, l’UEMOA affiche une santé insolente en 2025 - 22/07/2026

Bulletin statistique de la dette : le rapport Forvis Mazars toujours caché, un déficit de transparence qui nourrit les interrogations sur la gestion de la dette du Sénégal

Bulletin statistique de la dette : le rapport Forvis Mazars toujours caché, un déficit de transparence qui nourrit les interrogations sur la gestion de la dette du Sénégal - 22/07/2026

Économie: Baye Ciss décroche un financement d'un demi-milliard au profit du Réseau des femmes de développement de Kaolack

Économie: Baye Ciss décroche un financement d'un demi-milliard au profit du Réseau des femmes de développement de Kaolack - 22/07/2026

Magal de Touba 2026 / L’hôpital Matlabul Fawzeini déploie plus de 600 soignants pour 5 jours de gratuité totale dès le 31 juillet

Magal de Touba 2026 / L’hôpital Matlabul Fawzeini déploie plus de 600 soignants pour 5 jours de gratuité totale dès le 31 juillet - 22/07/2026

Talibé de 10 ans ligoté et battu à mort à Jaxaay : dix ans de réclusion requis contre le maître coranique

Talibé de 10 ans ligoté et battu à mort à Jaxaay : dix ans de réclusion requis contre le maître coranique - 22/07/2026

Anse-Bernard : disparu pendant une baignade, un mécanicien de 21 ans retrouvé sans vie

Anse-Bernard : disparu pendant une baignade, un mécanicien de 21 ans retrouvé sans vie - 22/07/2026

Ndamatou : un apprenti chauffeur de 16 ans déféré après l’agression sexuelle présumée sur un garçon de 8 ans

Ndamatou : un apprenti chauffeur de 16 ans déféré après l’agression sexuelle présumée sur un garçon de 8 ans - 22/07/2026

Keur-Massar/ Faux ticket de loterie : il invente un gain de 16 millions pour soutirer un million à un retraité

Keur-Massar/ Faux ticket de loterie : il invente un gain de 16 millions pour soutirer un million à un retraité - 22/07/2026

PDEC : Moussa Balla Fofana annonce près de 50 milliards FCFA pour accélérer le développement économique de la Casamance

PDEC : Moussa Balla Fofana annonce près de 50 milliards FCFA pour accélérer le développement économique de la Casamance - 22/07/2026

Viol présumé sur une jeune femme déficiente mentale : le procureur réclame 15 ans contre un chauffeur

Viol présumé sur une jeune femme déficiente mentale : le procureur réclame 15 ans contre un chauffeur - 21/07/2026

Bakel : Mamadou Coulibaly tourne le dos à PASTEF et rallie la dynamique de Bassirou Diomaye Faye

Bakel : Mamadou Coulibaly tourne le dos à PASTEF et rallie la dynamique de Bassirou Diomaye Faye - 21/07/2026

Diakhao : une caravane médicale de l'association Domou Sénégal offre 663 consultations spécialisées aux populations

Diakhao : une caravane médicale de l'association Domou Sénégal offre 663 consultations spécialisées aux populations - 21/07/2026

NETTOIEMENT À TOUBA - Cheikh Bass délivré le message de satisfecit du khalife aux Baayfaal

NETTOIEMENT À TOUBA - Cheikh Bass délivré le message de satisfecit du khalife aux Baayfaal - 21/07/2026

Justice : face à une société plus exigeante, les nouveaux magistrats appelés à se réinventer

Justice : face à une société plus exigeante, les nouveaux magistrats appelés à se réinventer - 20/07/2026

Auberge «le palmier» de bignona : Un client de 65 ans engage une prostituée et meurt en plein rapport sexuel

Auberge «le palmier» de bignona : Un client de 65 ans engage une prostituée et meurt en plein rapport sexuel - 20/07/2026

Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall à l’assaut du veto russe pour l’ONU

Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall à l’assaut du veto russe pour l’ONU - 20/07/2026

Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements

Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements - 20/07/2026

Nom, direction, devise : les coulisses du futur parti de Diomaye Faye se précisent

Nom, direction, devise : les coulisses du futur parti de Diomaye Faye se précisent - 20/07/2026

Thiès / Panel de Réflexion - Le Parti Reewmi prépare ses cadres à l'exercice du pouvoir :

Thiès / Panel de Réflexion - Le Parti Reewmi prépare ses cadres à l'exercice du pouvoir : "Très souvent certains partis politiques arrivent au pouvoir sans y être préparés" (Dr. Abdoulaye Ndoye) - 20/07/2026

Candidature à l’ONU : Macky Sall remercie le PR Diomaye Faye après leur entretien au Palais

Candidature à l’ONU : Macky Sall remercie le PR Diomaye Faye après leur entretien au Palais - 20/07/2026

Burkina Faso : Ibrahim Traoré accuse des pays arabes de former ses étudiants à la charia et veut les rapatrier

Burkina Faso : Ibrahim Traoré accuse des pays arabes de former ses étudiants à la charia et veut les rapatrier - 20/07/2026

Candidature à l’ONU et visite au Sénégal : « La venue de Macky Sall au pays relève de la normalité démocratique » (Khafor Touré)

Candidature à l’ONU et visite au Sénégal : « La venue de Macky Sall au pays relève de la normalité démocratique » (Khafor Touré) - 19/07/2026

Présidence de la CEDEAO : Le PR Bassirou Diomaye Faye salue la confiance de ses pairs et félicite le Général Birame Diop

Présidence de la CEDEAO : Le PR Bassirou Diomaye Faye salue la confiance de ses pairs et félicite le Général Birame Diop - 19/07/2026

Pape Mahawa Diouf sur ses relations avec Aminata Touré : « J’assume comme je l’ai toujours fait, mon amitié avec elle»

Pape Mahawa Diouf sur ses relations avec Aminata Touré : « J’assume comme je l’ai toujours fait, mon amitié avec elle» - 19/07/2026

Judo : « On s’entraîne dans une ancienne salle de classe », la doléance de la Fédération à l’approche des JOJ Dakar 2026

Judo : « On s’entraîne dans une ancienne salle de classe », la doléance de la Fédération à l’approche des JOJ Dakar 2026 - 19/07/2026

Kaolack- Lutte contre le tabagisme: forte inquiétude autour de l'essor des nouveaux types de cigarettes électroniques

Kaolack- Lutte contre le tabagisme: forte inquiétude autour de l'essor des nouveaux types de cigarettes électroniques - 18/07/2026

Cousinage à plaisanterie : Le Dr Massamba Guèye alerte sur les attaques contre les ethnies et appelle à préserver « un puissant levier de paix »

Cousinage à plaisanterie : Le Dr Massamba Guèye alerte sur les attaques contre les ethnies et appelle à préserver « un puissant levier de paix » - 18/07/2026

Faux mandat, enlèvement en plein Dakar et 50 millions emportés : comment le gang des faux policiers est tombé

Faux mandat, enlèvement en plein Dakar et 50 millions emportés : comment le gang des faux policiers est tombé - 18/07/2026

Sira Ndiaye sur l’accueil de Macky Sall: « Bassirou Diomaye a posé un acte républicain »

Sira Ndiaye sur l’accueil de Macky Sall: « Bassirou Diomaye a posé un acte républicain » - 17/07/2026

Le cri d’Angélique Manga à l’accueil de Macky Sall : « On s’est assez entretués »

Le cri d’Angélique Manga à l’accueil de Macky Sall : « On s’est assez entretués » - 17/07/2026

RSS Syndication