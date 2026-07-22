Fondation Air France au Sénégal : les associations bénéficiaires témoignent d’une solidarité qui touche des milliers de vies

Après la grande collecte organisée par la Fondation Air France, la parole est cette fois aux bénéficiaires. Au Sénégal, 12 associations ont reçu au total 9 tonnes de biens destinés à soutenir leurs actions auprès des enfants, des jeunes et des personnes vulnérables. Du SamuSocial Sénégal à Village Pilote, en passant par Sunu Bibliothèque, les structures bénéficiaires témoignent de l’utilité concrète de ces dons.







Au SamuSocial Sénégal, Béatrice Marième Mendy explique que cette quatrième participation à la grande collecte a permis de recevoir des vêtements, des chaussures et des produits médicaux. Ces dons viennent renforcer la prise en charge des enfants rencontrés dans la rue ou accueillis dans les centres d’hébergement. Les équipes interviennent notamment dans les soins médicaux, la mise à l’abri, mais aussi dans la recherche de solutions durables, comme le retour en famille, la rescolarisation ou la formation. Face à la baisse de l’aide internationale au développement, la directrice souligne toutefois l’urgence de mobiliser davantage de financements pour continuer à venir en aide aux milliers d’enfants vulnérables pris en charge chaque année.







À Sunu Bibliothèque, l’opération a permis de recevoir 120 cartons, soit près d’une tonne de matériel. Selon Rokhaya Ndiaye, ces dons ont bénéficié à des enfants, des élèves, des étudiants, des personnes en situation de handicap, des femmes et plusieurs associations de la communauté. Grâce à une distribution organisée avec différents acteurs locaux, notamment les Badienou Gokh et des établissements scolaires, des centaines de personnes ont pu bénéficier de vêtements et de matériels adaptés à leurs besoins. Pour la responsable, cette action a contribué à préserver la dignité de nombreuses personnes vulnérables.







Du côté de Village Pilote, le soutien de la Fondation Air France s’inscrit dans la durée. Maréma Diallo évoque notamment l’appui financier ayant contribué au démarrage de la construction d’un abri pour les tout-petits, mais aussi les dons réguliers de matériel. Lors de cette collecte, l’organisation a reçu, entre autres, 400 tee-shirts et 300 shorts. Engagée depuis 1992 dans la lutte contre la vulnérabilité des enfants, Village Pilote accompagne chaque année plus de 450 enfants, avec une prise en charge comprenant l’hébergement, les soins, l’apprentissage d’un métier et l’insertion sociale.







Pour les bénéficiaires, l’enjeu dépasse donc la simple réception de dons. Pauline Sudre, coordonnatrice des chargés de programmes de Village Pilote, insiste sur leur impact direct sur les enfants et les jeunes accompagnés. Les vêtements et le matériel permettent notamment de répondre à des besoins essentiels et de préserver leur dignité. À travers ces témoignages, les associations bénéficiaires rappellent que derrière les 9 tonnes de biens distribuées à 12 structures, ce sont des milliers de parcours individuels qui peuvent être soutenus grâce à la solidarité de la Fondation Air France, de ses salariés et de ses partenaires.

