EX TRAVAILLEURS DE AMA SÉNÉGAL : ENVIRON 17 ANS DE CALVAIRE!

L'État du Sénégal doit aux ex travailleurs de Ama Sénégal une somme de 2 milliards 700 millions de FCFA.

Les ex-travailleurs de Ama-Sénégal ont fait face à la presse ce Vendredi 13 à Fass chantier pour réclamer leur dû à l’État du Sénégal.

1.800 ex travailleurs de Ama Sénégal par la voie de leur chef appellent le président de la République, S.E Macky Sall pour qu’il leur viennent en aide. Ils dénoncent la création d'une nouvelle société de nettoyage et craignent que leur situation actuelle se répète. "Les mêmes causes produisent les mêmes effets", a lâché Chérif Seck. L’État du Sénégal peut bel et bien payer leur dû qui est de 2 milliards 700 millions, a-t-il ajouté. Il rappelle que le président venait de donner 49 milliards aux indigents du Sénégal alors que ce qu'on leur doit ne fait même pas 3 milliards.

En effet, le collectif des ex-travailleurs de Ama Sénégal, rappelle qu'ils ont urgemment besoin de leur argent.

Pour rappel, ils avaient reçu une avance de 380 millions il y a deux ans. À l'issue de ce point de presse, si rien n'est fait, ils promettent de faire le tour de tous les khalifes généraux, les responsables d'église, les chefs coutumiers et rencontrer toutes les personnes ressources de ce pays.

M. Chérif rappelle qu'ils ont tous un C.D.I ( contrat à durée indéterminée). Toutefois ils ne comptent jamais descendre dans la rue, car ils ne sont ni dans la bravade ni dans les émeutes et ils n'iront pas brûler des pneus, a laissé entendre le président des ex travailleurs de Ama. « Mais nous espérons que le président Macky Sall va réagir », indique-t-il.

Sur leurs pancartes est écrit : « la population exige le paiement des ex travailleurs de Ama Sénégal, combat pour le paiement des droits des ex travailleurs de Ama Sénégal, nous exigeons le droit des ex travailleurs de Ama Sénégal,de SIAS et de SOTRAC immédiatement ».