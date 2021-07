« ESS de THIES », le conseil départemental de la jeunesse s’approprie le projet

Un personnel jeune et bien formé occupe déjà les lieux. « L’originalité de ces espaces, c’est d’avoir un personnel de qualité formé à l’accueil au niveau du service public. Des personnes qualifiées qui savent comment recevoir une personne mais également comment accompagner cette personne jusqu’à la délivrance de son document administratif », indique le DG de l’ADIE, Cheikh Bakhoum.

L’Espace Sénégal Services a reçu un accueil favorable de la part de la jeunesse de la capitale du Rail. Le Conseil Départemental de la jeunesse a dit sa détermination à accompagner l’infrastructure et ses missions. « Vous pouvez compter sur nous pour le volet sensibilisation. Nous serons vos relais entre la jeunesse et les structures», a dit Matar Mbengue, Président du Conseil Départemental de la Jeunesse de Thiès, au sortir d’une séance de travail avec le Directeur Général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum.

L’Espace Sénégal Services du Département de Thiès fait partie d’un réseau de 46 ESS implantés dans tous les départements du Sénégal. Ils abritent aussi les Pôles Emploi et Entrepreneuriat lancés par le Président Macky Sall pour faire face à la question du chômage des jeunes.