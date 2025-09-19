Dysfonctionnements au sein de l’ARP : Le SAMES tire la sonnette d’alarme

De graves irrégularités persistantes secouent l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique(ARP). Ses allégations ont été relayées dans le communiqué de presse de la section ARP regroupant le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal(SAMES).



Cette problématique concerne plusieurs points dont : « les nominations basées sur le clientélisme, l’appartenance familiale et partisane, les recrutements massifs de complaisance sans ressources financières additionnelles perturbant la viabilité financière de l’agence(Passage de l’effectif de près de 150 à plus de 200 agents en moins d’un an ,les mutations abusives et injustifiées des cadres ayant grandement contribué au rayonnement de l’agence et à l’atteinte du niveau de maturité 3(pharmaciens inspecteurs, pharmaciens analystes, points focaux des fonctions réglementaires …),affectation du personnel au niveau des pôles régionaux sans mesure d’accompagnement(prime d’éloignement, conditions de travail adéquates…),intimidation des membres du syndicat avec des menaces de mutation, le retard récurrent de paiement des salaires, de la prime de motivation NEPAD et jusqu’à ce jour, les salaires du mois d'Août ne sont pas payés ».



Selon ses médecins, « ces difficultés méritent une attention particulière et doivent être résolues rapidement et efficacement au risque de compromettre la mission essentielle de l’ARP qui est de veiller à la qualité, à l’efficacité et à la sécurité des médicaments mis à la disposition des populations ».



C’est pourquoi, « la section ARP du SAMES appelle ainsi les autorités compétentes à prendre toute la mesure de cette situation et à agir rapidement pour permettre à l’Agence de mener à bien ses missions ».