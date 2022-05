Dya : Les membres de la Cojer s'érigent en bouclier autour de leur coordinatrice Ndèye Awa Djimbi Diouf.

À Dya, les membres de la Cojer ont renouvelé ce dimanche leur confiance à leur coordinatrice, Ndèye Awa Djimbi Diouf. Ce, suite à la sortie d'un groupe d'individus s'auto-proclamant les nouveaux responsables de cette entité dans cette commune.



Lors de leur réunion de ce matin, les souteneurs de Ndèye Awa Djimbi Diouf disent ne reconnaître qu'une seule Cojer, c'est-à-dire celle que dirige leur coordinatrice qui, depuis des années, travaille dans le respect strict des directives de l'Apr et de son Excellence le Président Macky Sall.



"Aucune autre entité de la Cojer dans la commune de Dya ne peut prévaloir une légitimité. Il n'existe en réalité qu'une seule Cojer et c'est celle que chapeaute la coordinatrice Ndèye Awa Djimbi Diouf. Mais quand un groupe de 3 personnes se lève pour essayer de casser cette dynamique, il est important que nous qui sommes présents depuis le début, faisions une sortie pour éclairer l'opinion sur ce sujet", ont-ils martelé.



La Cojer dite authentique de la commune Dya d'inviter tous les jeunes au niveau national et départemental (Kaolack) à rejoindre la dynamique afin qu'une majorité soit accordée au président Macky Sall à la prochaine législature...