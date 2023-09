Drogue et escroquerie : la police des Parcelle Assainies a saisi 33 comprimés d’ecstasy à une bande de 9 individus.

Badou Fall, Ibrahima Sarr, Saliou Corréa, Papa Bacary Thiam, Philip Marion Malou, Moustapha Mbathie, Benoît Chri stopher Gomis, Dialy Sira Koit a et Fatou Diallo sont tous dans le pétrin et pas des moindres.





Dans la nuit du 29 au 30 août, des agents de la police des Parcelles Assainies ont interpellé dans une chambre ces neuf individus en possession de 33 comprimés d’ecstasy.



Ils seront tous poursuivis pour détention de drogue en vue de l’offre ou cession pour consommation personnelle et de détention illégale d'armes.







Suite à un renseignement faisant état de trafic de drogue, des agents de la police des Parcelles Assainies ont fait une descente vers 4 heures du matin dans les lieux. Lors de la descente, tous les 9 individus cités ci-dessus étaient sur place. Les limiers ont trouvé 23 cachets d’ecstasy dans le salon et 10 autres sous le tapis. Poursuivant leurs efforts, les agents de police ont aussi trouvé une machette sous le lit de Badou Fall (d'où le fait de détention d'armes). Le chef de file B. Fall est aussi poursuivi pour escroquerie pour un montant de 2.200.000 Fcfa suite à une plainte d’une nommée Maïmouna Mbaye.







Accusés de flagrant délit, les prévenus ont tous nié les faits qui leur sont reprochés. Badou Fall, soutient n’avoir détenu qu’une seule fois un comprimés d’ecstasy qu’il s’est procuré à la cité Mixta le même jour. Par contre, il reconnaît les faits d’escroquerie. Quant au reste de la bande, pour leur défense, ils déclarent être venus rendre visite à leur ami et la situation est allée en vrille.







À cet effet, à la demande du Ministère public, le reste de la bande a été relaxé. Quant à B. Fall, toutes les charges qui lui sont reprochées sont retenues, car tout porte à croire que l’heure à laquelle les faits se sont déroulés montre que le sieur Fall est le cerveau. Ainsi, le tribunal a statué et Badou Fall a écopé d’une peine de 1 an d’emprisonnement ferme et contraint à payer les 2.200.000 Fcfa à la nommé M. Mbaye. Les autres ont été tous relaxés..