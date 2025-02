Drame après le combat Franc vs Ama Baldé : Babacar Diagne succombe à ses blessures

Le combat tant attendu entre Franc des Parcelles Assainies et Ama Baldé de Pikine, disputé ce dimanche 16 février 2025, a viré au chaos, laissant derrière lui des scènes de violence inouïes. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des jets de pierres, des véhicules saccagés et même des maisons endommagées dans le quartier de Golf Sud. Malheureusement, cette violence a fait une victime tragique : Babacar Diagne, violemment agressé, a succombé à ses blessures.



Selon des témoins, Babacar Diagne aurait été attaqué par des individus qui lui ont lancé une brique à la tête. Ce fervent talibé de Cheikh et disciple de Serigne Babacar Sy laisse derrière lui une communauté sous le choc.