Drame à Tivaouane : « Chacun de ces scandales est déjà de trop et nous interpelle dans nos consciences et nos responsabilités républicaines » (Khalifa Sall).

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall s’est joint aux motions de consternation et de condoléances suite au drame qui secoue le pays avec la disparition de 11 nouveaux nés à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane.



« C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris la tragique disparition de onze nouveaux nés dans un incendie qui s’est produit dans la soirée d’hier au service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaoune. En ces douloureuses circonstances, je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées », a écrit le membre de la coalition Yewwi Askan Wi dans un communiqué en invitant à un diagnostic profond du système sanitaire pour que pareille tragédie ne se reproduise pas.



« Au-delà de ce drame évitable qui s’est abattu sur des bébés innocents dans des conditions terribles, nous devons faire un audit exhaustif de notre système sanitaire qui a été récemment secoué par les affaires des hôpitaux Ahamadou Sakhir Mbaye de Louga, Magatte Lo de Linguère et par plusieurs autres cas de négligences signalés dans certaines structures sanitaires. Chacun de ces scandales est déjà de trop et nous interpelle dans nos consciences et nos responsabilités républicaines. J’appelle les autorités concernées à situer les responsabilités afin que de tels drames ne se reproduisent plus jamais dans notre pays », a poursuivi Khalifa Ababacar Sall. Il a conclu en rappelant que l’accès des Sénégalais à des soins de qualité est un droit fondamental.



« Ainsi, j’invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour garantir l’exercice de ce droit sur toute l’étendue du territoire national », fait-il savoir.