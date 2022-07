Dortmund - Sébastien Haller optimiste malgré sa tumeur testiculaire : « On se verra très vite sur les terrains… »

Suite à la découverte de son cancer testiculaire, l’attaquant international ivoirien, Sébastien Haller (28 ans) a reçu le soutien du club et de ses nouveaux coéquipiers à Dortmund.



Après avoir quitté le camp d'entraînement du BVB ce lundi, Haller dont la maladie (une tumeur au niveau des testicules) a particulièrement choqué en Allemagne et partout sur la toile, a bénéficié d’un coup de boost venant des joueurs et des membres du staff de Dortmund qui ont brandi son maillot avec le numéro 9 ce mardi à l'entraînement.



Un geste symbolique qui devrait remonter le moral de l’ancien buteur de l’Ajax a peine arrivé chez les jaunes cet été pour 31 millions d’euros et à la place de Haaland parti à Manchester City. D’ailleurs, le principal concerné, particulièrement touché par les nombreux messages de soutien, compte se battre et revenir plus fort si on en croit le message qu’il a posté sur son compte Twitter.



« Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi-même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort… J’ai été très ému de voir ces belles réactions, et j’ai même l’impression de ne pas mériter autant… On se voit très vite sur les terrains pour célébrer nos prochaines victoires »



Souvent diagnostiqué chez les hommes âgés de 15 ans à 34 ans, le cancer testiculaire se soigne par traitement avec un taux de guérison de 98%...