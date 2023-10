Dopage : Déclaré positif après avoir remporté la coupe du monde et l’Europa, Papu Gomez suspendu 2 ans !

Gros scandale autour de la sélection de l’argentine éclaboussée par cette affaire de dopage. Le footballeur international argentin, Alejandro "Papu" Gómez (35 ans), a été testé positif avec son ancien club le FC Séville. Ce avant la Coupe du Monde qu’il avait par la suite remporté avec l’albiceleste. Le milieu de terrain est suspendu pour deux ans.



Selon le média espagnol Revelo qui a ébruité l’affaire, le dossier a été dévoilé trois semaines seulement après la signature de Papu Gomez à Monza en Serie A. Les autorités antidopage l'ont informé qu'il était sanctionné d'une suspension de deux ans , précise Relevo. L'ancien joueur de Séville a été testé positif à une substance interdite lors d'un test réalisé en novembre 2022, soit quelques jours avant la Coupe du monde. Une situation qui amène à se poser des questions sur les risques qu’encourent le FC Séville avec qui le joueur a gagné l’Europa Ligue de même que la sélection argentine au sein sein de laquelle Papu Gomez a gagné le mondial.



L’un dans l’autre, le média espagnol Revelo indique que tout s'est passé lors d'un entraînement à Séville , lorsque les médecins sont venus par surprise pour effectuer un contrôle antidopage. Selon la version du footballeur, quelques jours auparavant, il avait passé une mauvaise nuit qui l'avait amené à prendre un sirop d'un de ses enfants sans consulter au préalable les médecins du club . Ce comportement n'est pas autorisé par les autorités, puisqu'il faut au moins s'informer avant de le prendre.



Le footballeur et Séville étaient au courant depuis des mois lorsqu'il a reçu la notification, même si c'est cette semaine qu'ils ont reçu la sanction de deux ans. Justement, cet aspect était un obstacle à la recherche d'une équipe pour Papu pendant l'été, puisqu'aucun club ne voulait prendre de risques face à cette éventuelle sanction . Cette situation a amené les parties à finalement s'entendre pour mettre fin au contrat du footballeur, arrivé à échéance en 2024.



En réalité, le footballeur voulait attendre janvier pour adhérer à une certaine discipline une fois qu'il saurait s'il y avait une sanction ou non. Il a cependant fini par s'engager à Monza, avec qui il n'a disputé que deux matchs en octobre. Reste à savoir s'il fait appel et obtient que cette sanction puisse être réduite.