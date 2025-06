Donald Trump appelle l'Iran et Israël à "trouver un accord"

Donald Trump a appelé Israël et l'Iran à "trouver un accord" dimanche, au moment où des échanges intenses de tirs entre les deux pays se poursuivent pour le troisième jour consécutif.



"L'Iran et Israël devraient trouver un accord, et ils vont trouver un accord", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, en ajoutant que "de nombreux appels et rencontres ont lieu en ce moment".