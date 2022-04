Djibril War déchainé devant Aïssata Tall Sall : « Il faut mettre un terme à ces insanités perpétrées par des compatriotes sur les Réseaux sociaux… »

Le député Djibril War s’est indigné devant le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur au cours du vote de conventions ratifiées par le chef de l’État. Sur les questions étrangères qui concernent les sénégalais vivant hors de nos frontières, le parlementaire de la mouvance présidentielle a invité Aïssata Tall Sall à saisir les instances étrangères pour statuer sur le cas de ces sénégalais qui passent leur temps sur les réseaux sociaux et qui ne font que déverser des insanités sur d'honnêtes personnes.



« Mme le ministre, il y a un danger qui menace la stabilité de notre pays. Des gens hors du Sénégal, qui déversent des insanités sur d’honnêtes citoyens. C’est une situation qui interpelle notre pays. Ce n’est pas parce que vous avez votre visa et carte de séjour que vous vous permettez de tout faire de manière irrespectueuse. Il est temps d’engager les commissions rogatoires, d’identifier ces personnes et d’apporter les sanctions qu’il faut », a proposé le député Djibril War.



Très remonté contre ces concitoyens sénégalais à l'etranger, Djibril War invite toutefois ses collègues députés de la diaspora à porter ce combat et compte bien lui-même, s'y engager pour que ces invectives perpétrées sur les réseaux sociaux prennent fin.