Divergence avec Ousmane Sonko : Le chef de l'État brise le silence

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a enfin réagi aux spéculations concernant une divergence avec son Premier ministre, Ousmane Sonko, suite à la récente sortie de ce dernier lors de l'installation du Conseil national de son parti. Le président de la République a affirmé qu'il n'existe "aucune divergence" entre lui et le chef du gouvernement.



"Je n’ai aucun conflit avec le Premier ministre. Nous n’avons pas de divergences. Il l’a dit, c’est mon ami. Et nous sommes concentrés sur les difficultés des Sénégalais", a-t-il déclaré lors du journal de 20h, diffusé sur la RTS.



Cette déclaration vise à rassurer l'opinion publique et à dissiper les rumeurs d'une mésentente au sommet de l'État, insistant sur l'unité et la concentration du duo exécutif sur les préoccupations des citoyens sénégalais.