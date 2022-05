Distinction : 199 agents de justice décorés de l’ordre national du Lion et du mérite par Malick Sall…

Le ministre de la justice garde des sceaux, Malick Sall a procédé à la remise de 199 distinctions à des agents du ministère de la justice au titre des années 2017 – 2022, ce jeudi au King Fahd Palace de Dakar.



Au total, 90 chevaliers de l’ordre national du Lions, 02 commandeurs de l’ordre national du Lion et 107 médailles de l’ordre national du mérite ont été décernés à des avocats à la cour, notaires, huissiers, experts comptables, ingénieurs et chauffeurs après plusieurs années de bons et loyaux services au sein du ministère de la justice.



En présence du procureur général de Cour suprême, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, du grand chancelier de l’ordre national du Lion, le général Meïssa Niang et du procureur général près la cour suprême, El Hadj Mansour Mbaye, le ministre de la justice a rappelé aux récipiendaires que l’ordre national du Lion est la plus haute distinction sénégalaise.