Discrimination et stigmatisation des habitants des anciens sites pour lépreux : Macky Sall va « supprimer » les villages de reclassement.

On en compte encore une dizaine au Sénégal (Mballing (Mbour), Koutal (Kaolack), Diambo (Podor), Peycouck (Mbour), Némaba (Ziguinchor), Teubi (Bignona), Fadiga (Kédougou…) Des villages dits de reclassement ou étaient jadis amenés les lépreux, loin de la société. Des zones où la stigmatisation et la discrimination vont bon train malgré un net recul de la progression de la maladie au Sénégal.



Exclus de la cartographie nationale, ces villages seront bientôt introduits dans le registre national unique (RNU) afin de pouvoir bénéficier des programmes tels la CMU, les bourses de sécurité familiale, etc... Une promesse du président Macky Sall qui s’est une nouvelle fois engagé à veiller à la suppression du statut de ces sites régis par loi 76-03 de 1976…