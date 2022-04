Discours à la nation : Doudou Wade pointe du doigt les manquements du message du président Macky Sall.

Pour le libéral Doudou Wade, le chef de l’État Macky Sall a prononcé un discours incomplet, qui n’a pas pris en compte des questions comme l’éducation et la politique. Alors que pour le membre du comité directeur du PDS, pour la situation du pays actuelle, le président Macky Sall ne devrait pas faire fi de la question de l’éducation tout comme la question politique.



« Le président de la République aurait dû prendre en compte dans son discours la question de l’éducation nationale. Notre système éducatif a connu des moments extrêmement difficiles. Et c’est la quatrième voire la cinquième année qu’on appelle à sauver l’année, mais pas de sauver l’école. Des revendications jugées acceptables sont toujours restées sans aucune solution. On a remis les pendules à l’heure et on est revenu à la case de départ, mais le gouvernement a promis de satisfaire des revendications qu’il ne satisfera pas. Compte tenu de la situation du pays, on ne peut pas faire fi aujourd'hui de la situation de l’école », a souligné Doudou Wade qui réagissait au discours à la nation du président Macky Sall à la veille de la fête de l’indépendance nationale...