Discours à la Nation du PR Diomaye Faye: La reaction de Thierno Bocoum

Le jour où le Président Bassirou Diomaye Faye assumera pleinement sa désignation par ALLAH SWT en tant que chef de l'État sénégalais, il saura structurer ses discours de manière plus cohérente et réfléchie.



Il sera alors en mesure de définir des actions concrètes et d'aborder les véritables défis du pays avec clarté, sans hésiter à s'attaquer aux problématiques profondes.



Pour l'heure, il nous contraint à suivre les traditionnels messages solennels, sans pour autant élever la solennité à la hauteur de sa fonction présidentielle.



Les déclarations d’intention et les formules diplomatiques, certes élégantes, restent vides de sens et ne répondent pas aux aspirations profondes de nos concitoyens.



La baisse de certains prix, qui résulte en grande partie de la dynamique économique mondiale, est certes importante, mais elle ne constitue qu’un aspect parmi d’autres. L'enjeu principal réside dans la relance de l'emploi et dans la mise en place de stratégies durables pour lutter contre la perte d’emplois qui érode le pouvoir d'achat.



Le lien est simple : sans pouvoir d'achat, il n'y a pas de consommation. Et sans maîtrise des coûts de production, il est illusoire de prétendre maîtriser les prix. Se concentrer uniquement sur des solutions ponctuelles, sans aborder les causes profondes des difficultés économiques, revient à gaspiller du temps et de l’énergie.



Le populisme, aussi séduisant soit-il, ne pourra masquer l’essoufflement de cette approche lorsqu’il faudra rendre des comptes.



Le financement des initiatives individuelles annoncé ne peut, et ne doit, se faire sans un diagnostic sérieux. Il convient de prendre en compte plusieurs décennies de financements étatiques qui, malheureusement, n’ont produit que des résultats politiques éphémères et peu probants.



Monsieur le Président de la République doit comprendre que nous vivons désormais dans un contexte où la mobilisation des ressources est primordiale pour faire face à une dette publique élevée et à des charges fixes croissantes.



Mais qu'en est-il de la promesse de suppression des fonds politiques, ou plutôt des réformes associées, ainsi que de la réduction du train de vie de l'État et de la rationalisation de ses structures ?



Quelles sont les stratégies pour élargir l’assiette fiscale sans alourdir davantage le fardeau fiscal d'une minorité déjà exsangue ?



Enfin, quelle est la stratégie pour renforcer les relations bilatérales et multilatérales, afin de permettre à nos compatriotes d’accéder à de nouveaux marchés, attirer les investissements étrangers et renforcer les partenariats économiques ?



Bref, il est évident que ce sont des mesures structurelles et diversifiées et non des solutions superficielles, qui permettront de rétablir une véritable stabilité économique et de répondre aux attentes profondes du peuple sénégalais.



Thierno Bocoum

Ancien parlementaire

Président AGIR