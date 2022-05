Diplomatie : Le ministre-president de la fédération Wallonie-Bruxelles attendu à Dakar.

Le Sénégal va recevoir dans la période du 16 au 20 mai prochain, la visite du ministre-président de la fédération Wallonie-Bruxelles.



« Pierre-Ives Jeholet sera reçu en audience par le président de la République. Il va signer à Diamniadio, un accord pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Le partenariat dans le domaine des sports avec des visites de terrain sera consolidé et la signature de nouveaux accords de coopération entre les deux partenaires », nous informe Pascal Montoisy à l’occasion du petit déjeuner de presse qu’il a organisé dans sa résidence.



Le délégué général de Wallonie-Bruxelles au Sénégal note que « les deux parties tissent des relations cordiales et fructueuses dans le domaine de la culture, de la santé, de l'eau, de la jeunesse, des sports, l’entreprenariat... »



Selon lui, « la présence du ministre président à Dakar marque l'occasion pour développer des échanges entre les artistes du Sénégal et de la Belgique. D'accompagner des festivals et biennales », dit-il.



Toutefois, il souligne que « la culture est un outil diplomatique très important pour rapprocher les peuples. Un accord dans le cadre de l'IEF a été signé avec le ministère de l’éducation », a conclu le délégué général.