Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu


Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu
Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye sera hors du pays, du 21 au 26 Septembre 2025. Il se rendra à New York (USA), pour prendre part à la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Selon la note de la Présidence de la République, cette présence de Bassirou Diomaye Faye  à New York témoigne de l'attachement du Sénégal au multilatéralisme et au dialogue des nations, et réaffirme l’engagement du Chef de l’État à porter la voix de l’Afrique et du Sénégal sur les grandes causes telles que la paix, la justice et le développement durable.
Autres articles
Samedi 20 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme - 20/09/2025

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal - 20/09/2025

Kaolack- Pôle centre:

Kaolack- Pôle centre: " 92 sites clandestins dénombrés sur un total de 228 titres".(Birame Souléye Diop) - 20/09/2025

Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public

Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public - 20/09/2025

Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa...

Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa... - 20/09/2025

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction…

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction… - 20/09/2025

MSF et les artistes crient “Oya” : l’Afrique n’attendra pas la COP30

MSF et les artistes crient “Oya” : l’Afrique n’attendra pas la COP30 - 20/09/2025

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos - 20/09/2025

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall)

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall) - 20/09/2025

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau - 20/09/2025

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur - 20/09/2025

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays »

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays » - 19/09/2025

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs - 19/09/2025

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite - 19/09/2025

Marche

Marche "Rappel à l’ordre" : Ameth Ndoye fustige le régime et clame un slogan fort contre Sonko - 19/09/2025

Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun

Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun - 19/09/2025

Manifestation du mouvement

Manifestation du mouvement "Rappel à l’ordre" : Le commissaire Keita et Assane Diouf appellent à poursuivre la lutte - 19/09/2025

Marche

Marche "Rappel à l'Ordre"/ Thierno Alassane Sall : « On est tous d’accord qu’il n’y a pas de justice dans ce pays » - 19/09/2025

Opération de maintenance informatique : la Senelec annonce une suspension des achats de crédits Woyofal du 22 au 25 septembre entre 1h et 5h du matin

Opération de maintenance informatique : la Senelec annonce une suspension des achats de crédits Woyofal du 22 au 25 septembre entre 1h et 5h du matin - 19/09/2025

Ngakhaye (Ndiaganiao) : Une fillette de 10 ans perd la vie dans un puits

Ngakhaye (Ndiaganiao) : Une fillette de 10 ans perd la vie dans un puits - 19/09/2025

Sénégal : un opposant en détention brièvement hospitalisé suite à un malaise

Sénégal : un opposant en détention brièvement hospitalisé suite à un malaise - 19/09/2025

Dysfonctionnements au sein de l’ARP : Le SAMES tire la sonnette d’alarme

Dysfonctionnements au sein de l’ARP : Le SAMES tire la sonnette d’alarme - 19/09/2025

Accident mortel d’un Jakartaman à Rufisque : 6 mois avec sursis pour le chauffeur du bus Tata, la famille dénonce une « injustice »

Accident mortel d’un Jakartaman à Rufisque : 6 mois avec sursis pour le chauffeur du bus Tata, la famille dénonce une « injustice » - 19/09/2025

Soudan: 75 morts dans une attaque des paramilitaires, selon des secouristes locaux

Soudan: 75 morts dans une attaque des paramilitaires, selon des secouristes locaux - 19/09/2025

Mbour : il corrige son beau-père et sa maîtresse dans le lit conjugal de sa mère partie en Belgique , la justice tranche

Mbour : il corrige son beau-père et sa maîtresse dans le lit conjugal de sa mère partie en Belgique , la justice tranche - 19/09/2025

Soudan: 75 morts dans une attaque de drone des paramilitaires sur un camp de déplacés au Darfour (groupe d'aide)

Soudan: 75 morts dans une attaque de drone des paramilitaires sur un camp de déplacés au Darfour (groupe d'aide) - 19/09/2025

Kolda : Six individus arrêtés pour vol de bétail et abattage clandestin

Kolda : Six individus arrêtés pour vol de bétail et abattage clandestin - 19/09/2025

Pikine : Deux individus arrêtés après une tentative de vol violent sur la route de la Technopole

Pikine : Deux individus arrêtés après une tentative de vol violent sur la route de la Technopole - 19/09/2025

Au Mali, les Chinois font les frais du

Au Mali, les Chinois font les frais du "jihad" économique - 19/09/2025

Présidentielle ivoirienne: Gbagbo, inéligible, exclut de soutenir un autre candidat

Présidentielle ivoirienne: Gbagbo, inéligible, exclut de soutenir un autre candidat - 19/09/2025

RSS Syndication