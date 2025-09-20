Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye sera hors du pays, du 21 au 26 Septembre 2025. Il se rendra à New York (USA), pour prendre part à la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.



Selon la note de la Présidence de la République, cette présence de Bassirou Diomaye Faye à New York témoigne de l'attachement du Sénégal au multilatéralisme et au dialogue des nations, et réaffirme l’engagement du Chef de l’État à porter la voix de l’Afrique et du Sénégal sur les grandes causes telles que la paix, la justice et le développement durable.