Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye sera hors du pays, du 21 au 26 Septembre 2025. Il se rendra à New York (USA), pour prendre part à la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Selon la note de la Présidence de la République, cette présence de Bassirou Diomaye Faye à New York témoigne de l'attachement du Sénégal au multilatéralisme et au dialogue des nations, et réaffirme l’engagement du Chef de l’État à porter la voix de l’Afrique et du Sénégal sur les grandes causes telles que la paix, la justice et le développement durable.
Selon la note de la Présidence de la République, cette présence de Bassirou Diomaye Faye à New York témoigne de l'attachement du Sénégal au multilatéralisme et au dialogue des nations, et réaffirme l’engagement du Chef de l’État à porter la voix de l’Afrique et du Sénégal sur les grandes causes telles que la paix, la justice et le développement durable.
Autres articles
-
Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme
-
Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal
-
Kaolack- Pôle centre: " 92 sites clandestins dénombrés sur un total de 228 titres".(Birame Souléye Diop)
-
Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public
-
Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa...