Diplomatie : Diomaye Faye annonce un séminaire en novembre pour redéfinir le partenariat avec la France

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a confirmé, lors d’un entretien avec Marc Perelman de France 24, en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la tenue d’un séminaire intergouvernemental en novembre prochain consacré à l’avenir des relations entre le Sénégal et la France.



Interrogé sur la nature de ce partenariat, le chef de l’État a insisté sur une dynamique nouvelle : « Je dirai qu’elle est plus sereine. J’ai tenu à ce que le partenariat soit rénové, réactualisé. Il est difficile d’administrer la relation entre l’ancienne puissance coloniale et ses colonies avec le même logiciel qui a prévalu avant et après l’indépendance. Nos populations ont une forte aspiration de souveraineté, une volonté de rééquilibrage avec tout le monde, pas simplement avec la France », a-t-il expliqué.



Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la volonté du Sénégal de mettre fin à la présence militaire française sur son sol ne traduit pas une rupture, mais plutôt une affirmation de souveraineté et de rééquilibrage des partenariats internationaux. « Nous ne pouvions pas, 65 ans après notre indépendance, avoir encore des bases militaires étrangères, quel qu’en soit le pays », a-t-il souligné.



Le président Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs insisté sur l’importance de la France comme partenaire économique majeur, avec des investissements conséquents au Sénégal, tout en rappelant que son gouvernement œuvre à diversifier ses relations avec d’autres acteurs internationaux.



Le prochain séminaire intergouvernemental, prévu à Dakar en novembre, sera l’occasion de définir les nouveaux contours de la coopération entre Paris et Dakar. « Nous l'avons fait comprendre à nos partenaires français et dans une démarche de discussion sereine, de négociation, nous sommes parvenus à administrer la situation de façon sereine et nous nous projetons vers un séminaire intergouvernemental comme nos accords le prévoient pour discuter des nouveaux contours. Nous l’accueillerons avec beaucoup de plaisir, comme nous avons l’habitude de le faire avec tous nos partenaires », a conclu Diomaye Faye.

