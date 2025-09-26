Diplomatie : Diomaye Faye annonce un séminaire en novembre pour redéfinir le partenariat avec la France


Diplomatie : Diomaye Faye annonce un séminaire en novembre pour redéfinir le partenariat avec la France

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a confirmé, lors d’un entretien avec Marc Perelman de France 24, en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies,  la tenue d’un séminaire intergouvernemental en novembre prochain consacré à l’avenir des relations entre le Sénégal et la France.

Interrogé sur la nature de ce partenariat, le chef de l’État a insisté sur une dynamique nouvelle : « Je dirai qu’elle est plus sereine. J’ai tenu à ce que le partenariat soit rénové, réactualisé. Il est difficile d’administrer la relation entre l’ancienne puissance coloniale et ses colonies avec le même logiciel qui a prévalu avant et après l’indépendance. Nos populations ont une forte aspiration de souveraineté, une volonté de rééquilibrage avec tout le monde, pas simplement avec la France », a-t-il expliqué.

Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la volonté du Sénégal de mettre fin à la présence militaire française sur son sol ne traduit pas une rupture, mais plutôt une affirmation de souveraineté et de rééquilibrage des partenariats internationaux. « Nous ne pouvions pas, 65 ans après notre indépendance, avoir encore des bases militaires étrangères, quel qu’en soit le pays », a-t-il souligné.

Le président Bassirou Diomaye Faye  a par ailleurs insisté sur l’importance de la France comme partenaire économique majeur, avec des investissements conséquents au Sénégal, tout en rappelant que son gouvernement œuvre à diversifier ses relations avec d’autres acteurs internationaux.

Le prochain séminaire intergouvernemental, prévu à Dakar en novembre, sera l’occasion de définir les nouveaux contours de la coopération entre Paris et Dakar. « Nous l'avons fait comprendre à nos partenaires français et dans une démarche de discussion sereine, de négociation, nous sommes parvenus à administrer la situation de façon sereine et nous nous projetons vers un séminaire intergouvernemental comme nos accords le prévoient pour discuter des nouveaux contours. Nous l’accueillerons avec beaucoup de plaisir, comme nous avons l’habitude de le faire avec tous nos partenaires », a conclu Diomaye Faye.

Autres articles
Vendredi 26 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
‎KOLDA / Toumany Camara (coordonnateur des handicapés républicains) :

‎KOLDA / Toumany Camara (coordonnateur des handicapés républicains) : "Je demande ma réintégration dans mon poste...J'ai été démis injustement!" - 26/09/2025

Lecornu nommera son gouvernement

Lecornu nommera son gouvernement "avant le début des travaux parlementaires" le 1er octobre (au Parisien) - 26/09/2025

Un Etat palestinien serait un

Un Etat palestinien serait un "suicide national" pour Israël, lance Netanyahu à l'ONU - 26/09/2025

Le Hamas voit dans

Le Hamas voit dans "le boycott" du discours de Netanyahu par des délégués de l'ONU un signe de "l'isolement" d'Israël - 26/09/2025

A l'ONU, Netanyahu rejette les accusations de

A l'ONU, Netanyahu rejette les accusations de "génocide" à Gaza - 26/09/2025

Israël a

Israël a "écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas", assure Netanyahu - 26/09/2025

Financement structuré : L’Afrique veut inventer son propre modèle

Financement structuré : L’Afrique veut inventer son propre modèle - 26/09/2025

Macky Sall rend hommage à l'artiste Abdoulaye Diallo

Macky Sall rend hommage à l'artiste Abdoulaye Diallo " le berger de l'Ile de Ngor" - 26/09/2025

Grand-Dakar : Imams et mairie s’affrontent autour d’un terrain – le bras de fer s’envenime

Grand-Dakar : Imams et mairie s’affrontent autour d’un terrain – le bras de fer s’envenime - 26/09/2025

L'ère des elles : une femme « médecin » des rails au Xinjiang

L'ère des elles : une femme « médecin » des rails au Xinjiang - 26/09/2025

Inondations à Tivaouane Peulh et Keur Massar: L’association caritative DOMOU SENEGAL en action de solidarité

Inondations à Tivaouane Peulh et Keur Massar: L’association caritative DOMOU SENEGAL en action de solidarité - 26/09/2025

Forces Armées: Le génie militaire à la rescousse des populations du fleuve Sénégal en proie aux inondations

Forces Armées: Le génie militaire à la rescousse des populations du fleuve Sénégal en proie aux inondations - 26/09/2025

Perturbations dans l'achat de crédit Woyofal: Les horaires d'ouverture des agences Senelec réaménagés

Perturbations dans l'achat de crédit Woyofal: Les horaires d'ouverture des agences Senelec réaménagés - 25/09/2025

« L’Afrique au cœur » de Macky Sall : l’Alliance Pour la République a lu « une réflexion de très haute facture »

« L’Afrique au cœur » de Macky Sall : l’Alliance Pour la République a lu « une réflexion de très haute facture » - 25/09/2025

KOLDA : Le Comité scientifique des gardiens des rites et traditions du Kankourang salue l’initiative du ministre de la culture…

KOLDA : Le Comité scientifique des gardiens des rites et traditions du Kankourang salue l’initiative du ministre de la culture… - 25/09/2025

Libération de Mansour Faye : L’APR s’en réjouit et salue la ténacité des militants

Libération de Mansour Faye : L’APR s’en réjouit et salue la ténacité des militants - 25/09/2025

Taxawu Senegaal : Babacar Mbengue quitte Khalifa Sall

Taxawu Senegaal : Babacar Mbengue quitte Khalifa Sall - 25/09/2025

Maintien en détention de Farba Ngom : l’APR constate « un acharnement » et appelle à une fin de « prise d’otage politique »

Maintien en détention de Farba Ngom : l’APR constate « un acharnement » et appelle à une fin de « prise d’otage politique » - 25/09/2025

Journée internationale de la langue Soninké : La Communauté Soninké célèbre sa reconnaissance majeure

Journée internationale de la langue Soninké : La Communauté Soninké célèbre sa reconnaissance majeure - 25/09/2025

Nécrologie : Décès de l'artiste peintre Abdoulaye Diallo surnommé

Nécrologie : Décès de l'artiste peintre Abdoulaye Diallo surnommé "le berger de l'ile de Ngor" - 25/09/2025

Assises des Daara- les associations d'écoles coraniques en conclave à Thiès: intégration, modernisation, prise en charge, au menu

Assises des Daara- les associations d'écoles coraniques en conclave à Thiès: intégration, modernisation, prise en charge, au menu - 25/09/2025

Frappes israéliennes sur Sanaa : un centre de détention touché, selon un média houthi

Frappes israéliennes sur Sanaa : un centre de détention touché, selon un média houthi - 25/09/2025

Mali : deux Emiratis et un Iranien enlevés près de Bamako

Mali : deux Emiratis et un Iranien enlevés près de Bamako - 25/09/2025

Publication de l’ouvrage « l’Afrique au cœur » : le message de Macky Sall aux jeunes africains

Publication de l’ouvrage « l’Afrique au cœur » : le message de Macky Sall aux jeunes africains - 25/09/2025

Justice : L'ancien ministre Mansour Faye libéré sous contrôle judiciaire

Justice : L'ancien ministre Mansour Faye libéré sous contrôle judiciaire - 25/09/2025

Le Ministre de l'Intérieur annonce un mandat d'arrêt international contre Madiambal Diagne

Le Ministre de l'Intérieur annonce un mandat d'arrêt international contre Madiambal Diagne - 26/09/2025

Privé de visa par les Américains, Mahmoud Abbas attendu en vidéo à l'ONU

Privé de visa par les Américains, Mahmoud Abbas attendu en vidéo à l'ONU - 25/09/2025

Lutte contre les changements climatiques : Un guide élaboré pour les collectivités locales

Lutte contre les changements climatiques : Un guide élaboré pour les collectivités locales - 25/09/2025

Espace civique Africain :

Espace civique Africain : "Tournons La Page" trace sa feuille de route 2026–2028 et réaffirme son engagement pour la démocratie - 25/09/2025

Procès libyen: Guéant coupable de corruption passive, Hortefeux coupable d'association de malfaiteurs

Procès libyen: Guéant coupable de corruption passive, Hortefeux coupable d'association de malfaiteurs - 25/09/2025

RSS Syndication